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В минском подъезде грабитель ударил женщину ножом в шею

В МВД сообщили: минчанка оказала сопротивление грабителю и получила удар ножом в шею.



По имеющейся информации, вечером 25 февраля в милицию поступил звонок: в одном из домов на улице Есенина в Минске напали на 48-летнюю местную жительницу, сообщает onliner.by. Раненую потерпевшую обнаружили в подъезде ее соседи. Подозреваемый уже задержан.

На место происшествия прибыл ближайший наряд милиции, а после — следственно-оперативная группа. В МВД отметили, что по горячим следам задержать причастное к преступлению лицо не удалось — началась работа по установлению подозреваемого.

— В поисках очевидцев оперативники уголовного розыска обошли множество квартир и опросили десятки людей. Также были изучены записи с камер видеонаблюдения. Чуть больше суток понадобилось, чтобы найти злоумышленника — ранее неоднократно судимого 36-летнего неработающего минчанина, — рассказали в Министерстве внутренних дел. — Выяснилось, мужчина распивал спиртное на остановке неподалеку от места преступления. На ограбление решился мгновенно, когда увидел заходившую в подъезд женщину: вошел за ней и попытался забрать сумку. Когда жертва оттолкнула нападавшего и стала звать на помощь, тот ударил ее ножом в шею и скрылся.


Пострадавшая госпитализирована, сообщается, что сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за покушение на убийство.
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