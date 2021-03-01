Власти пока не нашли место для нового здания исторического музея









Как сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на главного архитектора города Ольгу Верамей, от первоначальной площадки отказались "из-за небольших размеров участка".





Другие варианты, предложенные на сегодня, не были одобрены, поэтому поиск площадки продолжается.





Национальный исторический музей расположен на улице Карла Маркса. Площадей ему не хватает, поэтому вопрос с новым зданием для музея остаётся достаточно актуальным.