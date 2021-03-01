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Власти пока не нашли место для нового здания исторического музея

Минские власти решили построить новое здание для исторического музея ещё в 2017 году. Место определили — напротив стелы "Минск — город-герой". Но, как оказалось, новоселья музею придётся ждать ещё долго.



Как сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на главного архитектора города Ольгу Верамей, от первоначальной площадки отказались "из-за небольших размеров участка".

Другие варианты, предложенные на сегодня, не были одобрены, поэтому поиск площадки продолжается.

Национальный исторический музей расположен на улице Карла Маркса. Площадей ему не хватает, поэтому вопрос с новым зданием для музея остаётся достаточно актуальным.
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