+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Литва не будет автоматически продлевать визы белорусам

Национальные литовские визы для белорусов, прибывающих в Литву по гуманитарным программам, не будут продлеваться автоматически, сообщает 15min.lt со ссылкой на агентство BNS.



Как заявила глава литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, люди, которые уже приехали, смогут подать новое заявление на получение вида на жительство или национальной визы.

По словам специалиста, граждане Беларуси получили 213 национальных виз по гуманитарным причинам. Часть виз выдали на полгода, часть – на год, в зависимости от основания для выдачи визы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]