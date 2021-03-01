Также вводится ответственность за нарушения по персональным данным, появился новый вид административного наказания — общественные работы. FINANCE.TUT.BY рассказывает , что меняет обновленный КоАП.





Повысили штрафы и срок административного ареста за несанкционированные акции





Существенные изменения внесли в известную статью 23.34 (теперь это статья 24.23 КоАП). Чиновники ужесточили ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, заметно подняли штрафы и срок административного ареста.





Так, максимальный размер штрафа по этой статье увеличили с 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 рублей). При привлечении по этой статье повторно смогут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин или 5800 рублей (было — 50 базовых или 1450 рублей).





В обновленном КоАП максимальный срок административного ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то есть одно правонарушение, по-прежнему составляет 15 суток. А вот за повторное в течение года участие в несанкционированном массовом мероприятии грозит от 15 до 30 суток. При этом 30 суток — максимально возможный срок административного ареста, даже если совершено сразу несколько правонарушений (раньше было 25 суток).





Еще одно изменение — раньше при участии в незаконном массовом мероприятии можно было получить предупреждение, теперь такая мера из КоАП исключена как мера административного взыскания. При этом ввели новый вид административного взыскания — общественные работы.





В срок административного ареста по-прежнему будут засчитывать срок задержания.





Подробнее прочитать про то, как изменятся размеры штрафов, можно по ссылке.



Какие штрафы будут за запрещенные флаги и символы





Со вступлением в силу изменений смогут наказывать и за «незаконное использование и изготовление флагов и символов» (статья 24.26). За «использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их распространения» — штраф от 5 до 20 базовых величин (от 145 до 580 рублей), на индивидуального предпринимателя — от 10 до 40 базовых величин, на юридическое лицо — от 20 до 60 базовых величин.





БЧБ-символика сейчас не запрещена законодательными актами.





Справка TUT.BY. В новом КоАП появилось разделение правонарушения в зависимости от характера и степени общественной вредности: административные проступки, значительные административные правонарушения, грубые административные правонарушения. В зависимости от категории устанавливается не только наказание, но и сроки погашения административной ответственности: проступок — со дня исполнения постановления (к примеру, оплаты штрафа), значительное правонарушение — через шесть месяцев, грубое правонарушение — через год. Ранее по всем правонарушениям был установлен один срок — год, а это влияет на наказание в случае повторного нарушения КоАП.





Эксперты ранее отмечали, что с 1 марта должны быть прекращены дела об административных правонарушениях, по которым, согласно новой редакции КоАП, истекли сроки наложения административных взысканий.





Как будут отправлять на общественные работы





Общественные работы наравне со штрафами и административным арестом будут применять как основное административное взыскание. Такие работы предполагают выполнение в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных работ, которые направлены «на достижение общественно полезных целей».





Общественные работы устанавливаются на срок от 8 до 60 часов, их можно выполнять не больше 4-х часов в день. То есть они могут занять от 2 до 15 дней.





При этом есть важный нюанс — на такие работы могут отправить только с согласия самого человека, который совершил административное правонарушение. На такие работы не могут направить пенсионеров, несовершеннолетних, беременных, декретниц, людей с инвалидностью I и II группы, иностранцев, силовиков.





За неповиновение также будут наказывать по-новому





В обновленном КоАП значительно усилена ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (в новом КоАП это статья 24.3).





Так, за неповиновение сотруднику милиции, например, за отказ проехать в РУВД для дачи пояснений либо установления личности, максимальный штраф увеличили с 50 до 100 базовых величин (с 1450 до 2900 рублей). Максимальный срок административного ареста остался прежним — до 15 суток. При этом за такое нарушение ввели наказание в виде общественных работ.



Родителей будут штрафовать за участие детей в несанкционированных акциях





В КоАП внесли дополнение, которое касается ответственности за вовлечение несовершеннолетних в участие в собрании, митинге, уличном шествии,

демонстрации, пикетировании, другом массовом мероприятии, которое проводится с нарушением. Проще говоря, родителей будут наказывать за участие их детей в несанкционированных мероприятиях.





За такое нарушение предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин — от 145 до 870 рублей.





— В том случае, если родители не обеспечивают права, свободу ребенка и его защиту, то соответственно превентивно должно действовать государство. Вот откуда появляются такие меры, — заявили в эфире «Беларусь-1» заместитель главы администрации Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента. — Соответственно в статье 19.4 КоАП будет дополнение, касающееся ответственности родителей за то, что они вовлекают детей в массовые мероприятия несанкционированного порядка. Тем самым наносят угрозу жизни и здоровью детей.





За оскорбление должностного лица можно получить штраф до 5800 рублей





Обновленный КоАП предполагает за оскорбление штраф до 30 базовых (до 870 рублей). Раньше было до 20 базовых (до 580 рублей).





За оскорбление в публичном выступлении, СМИ, интернете можно получить штраф от 10 до 200 базовых величин (от 290 до 5800 рублей), или общественные работы, или административный арест. Для юрлица предусмотрен за это штраф от 30 до 200 базовых — от 870 до 5800 рублей.





При этом за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий можно получить штраф от 20 до 30 базовых (от 290 до 870 рублей). А если этом сделать в публичном выступлении, СМИ, интернете, штраф будет от 10 до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест, а для юрлица — штраф от 30 до 200 базовых.





Ранее за оскорбление должностного лица предусматривался только штраф до 50 базовых величин.





За сигнал могут лишить прав. Что изменилось для водителей





Обновленный КоАП среди прочего содержит новшества и для водителей: есть случаи, когда ответственность ужесточилась, но есть и пункты, по которым наказание стало более либеральным. Например, в некоторых случаях водители смогут не платить штраф, а обойтись предупреждением.





Если коротко про некоторые важные новшества для водителей, то для них:





Ужесточили наказание за умышленную блокировку дорог — штраф может быть от 6 до 50 базовых (было — от 6 до 10 базовых). Такой же штраф прописали и для водителей за блокирование дорог в местах проведения массовых мероприятий или повлекшее создание аварийной обстановки (за это нарушение могут также лишить прав от года до двух лет). Это прописано в статье 18.1 КоАП.

Водителя, который нарушает правила пользования звуковыми сигналами, могут наказать штрафом до трех базовых (87 рублей), а если подать сигнал в местах проведения массовых мероприятий, то штраф может быть до 10 базовых с лишением прав на срок до года или без лишения (статья 18.13 КоАП).

Водителей коснется также такое новшество в КоАП, как освобождение от административной ответственности с помощью предупреждения (статья 8.3). Речь идет об административных проступках, то есть о незначительных нарушениях. Чтобы избежать штрафа, нужно соблюсти два условия: водитель должен быть согласен с правонарушением и до этого в течение года такого же правонарушения он не совершал. К примеру, на непройденный техосмотр или разговор по телефону это новшество будет распространяться, а на нарушение скоростного режима — нет.





Выросли максимальные штрафы для лихачей.





Ввели систему градации опьянения для водителей.





Подробнее про новшества, которые ввели для водителей с 1 марта обновленным КоАП, можно прочитать по ссылке. Кроме того, для автомобилистов появились изменения и в ПИКоАП.





Про штрафы за разглашение персональных данных





В обновленном КоАП появилась статья 23.7, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства о защите персональных данных. Эксперты ранее поясняли, что административная ответственность по данной статье может быть наложена как по требованию потерпевшего, так и без его требования (по инициативе правоохранительных органов). Протоколы будут составлять в милиции, дела будут рассматривать в суде.





Раньше было два случая, когда могли привлечь к ответственности за нарушения в сфере персональных данных: разглашение персональных данных лицом, которому персональные данные известны в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, а также нарушение правил защиты информации.



Что прописали в КоАП по СМИ и интернет-ресурсам





Существенное изменение претерпела статья о нарушении законодательства о средствах массовой информации и интернет-ресурсах (статья 23.5 КоАП). Предусмотрена, к примеру, ответственность владельца интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, за информацию, распространение которой запрещено в соответствии с законодательными актами (к примеру с телеграм-канала, который признан экстремистским, отмечал ранее эксперт) — штраф до 20 базовых, а на юрлицо — до 100 базовых.





Что касается СМИ, то также введена ответственность за получение иностранной помощи, а также от анонимных источников для финансирования средств массовой информации. За это предусмотрен штраф до 50 базовых с конфискацией полученных средств и (или) другого имущества.





Изменения по взносам в ФСЗН





С 1 марта ввели новшества также по взносам в Фонд соцзащиты населения — обязательным страховым и на профессиональное пенсионное страхование. Изменения касаются ответственности за нарушения по уплате этих взносов.





К примеру, чиновники пересмотрели ответственность за неуплату или неполную уплату этих взносов в бюджет фонда. С 1 марта для нанимателей (речь не только про организации, но и индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые предоставляют работу по трудовым и гражданско-правовым договорам) поднимут «потолок» по неуплате взносов в ФСЗН, при котором дают штрафы, — с 10 до 20 базовых величин (с 290 до 580 рублей). Если превысить эту сумму, то «светит» штраф от 2 до 20 базовых величин (от 58 до 580 рублей). Проще говоря, если наниматель не заплатит вовремя в бюджет ФСЗН взносы за своих работников больше чем 580 рублей, то он может получить штраф.





Также уточнили, кого могут привлекать к административной ответственности за долги перед фондом.





Какие новшества по валютному законодательству





В новой редакции КоАП также есть изменения в части нарушений валютного законодательства. К примеру, с 1 марта изменили сроки наложения административного взыскания и привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения в сфере валютного регулирования. До 1 марта данный срок составляет 3 года со дня совершения и 6 месяцев со дня обнаружения административного правонарушения (как для физических, так и для юридических лиц).





Сейчас сроки дифференцируются в зависимости от того, кто совершил правонарушение. Если физлицо, то взыскание налагается не позднее 2 месяцев со дня совершения, а если правонарушение длящееся — со дня обнаружения/прекращения (если правонарушение обнаружено после его прекращения). Если же правонарушение совершил ИП (если оно связано с осуществляемой предпринимательской деятельностью) или юрлицо — не позднее 3 лет со дня совершения административного правонарушения и 6 месяцев со дня его обнаружения.







