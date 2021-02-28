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Под Молодечно задержали компанию из 25 человек. МВД: «Они собирались сжечь чучело в цветах национального флага»

В субботу, 27 февраля, под Молодечно задержали компанию из 25 человек. Об этом сообщили правозащитники, позднее информацию подтвердили в УВД Минского облисполкома. Близкие задержанных сообщили, что компания собиралась на шашлыки. По информации УВД, на даче была «фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага».

Под Молодечно задержали компанию из 25 человек. МВД: «Они собирались сжечь чучело в цветах национального флага»
Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Близкие: «Она собиралась с компанией поехать на дачу на шашлыки»

Среди задержаных — 59-летняя минчанка Лилия Рогожина. TUT.BY связался с ее дочерью Анной.

— Вчера в 23.40 мама позвонила мне из милиции. Сообщила, что ее задержали по ст. 23.34 КоАП и попросила присмотреть за бабушкой. Мама живет с бабушкой, которой 87 лет. Бабушка не видит, — говорит Анна. — На вопрос, что случилось, она ответила, что находится в кабинете следователя и не может говорить.

Дочка говорит, что Лилия звонила из Молодечненского РОВД.

— Сегодня мы постоянно туда набираем, спрашиваем, не этапировали ли маму. В 15.40 она еще находилась там, — делится информацией Анна. — Насколько мне известно, завтра задержанных будут судить.

Еще один читатель TUT.BY рассказал, что в Молодечненском РОВД оказалась и его знакомая Алена. «Все, что мы знаем — в тот день она собиралась с компанией поехать на дачу на шашлыки», — поделился информацией молодой человек. Люди, отметил он, были из Минска.

По информации правозащитников, компания решила устроить праздник по случаю конца зимы. В списке задержанных, который опубликовали правозащитники, указано две пары с одинаковыми фамилиями. Видимо, речь идет о супругах. Кроме того, сообщается, что одну из девушек из милиции забрала скорая.

УВД: «Собирались сжечь на Масленицу чучело в цветах национального флага»

В УВД Минского облисполкома прокомментировали задержание 25 человек под Молодечно так: «они собирались сжечь на Масленицу чучело в цветах национального флага».

«При себе у участников была бчб-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов».

«В отношении них составлены административные протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. Кроме того, их действиям, зафиксированным на видео, будет дана уголовно-правовая оценка».

По информации УВД, задержание проводили сотрудники ОМОН УВД Минского облисполкома.
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