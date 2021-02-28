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Музыканты из «Разбітага сэрца пацана» вышли на свободу после 15 суток ареста

Участники белорусской группы «Разбітае сэрца пацана» (РСП) Денис Тарасенко, Андрей Осипчик и Александр Ковалев вышли на свободу в Жодино.



 Они отбыли 15 суток ареста после того, как задержания на «музыкальной вечеринке» под Смолевичами 13 февраля. Об их освобождении сообщили на странице BY_culture.

По протоколу ожидалось, что музыкантов выпустят в 20.30. Всего были задержаны четверо музыкантов, ожидается также освобождение Павла Городницкого.

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