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Синоптики: туман и гололедица ожидаются в понедельник. А по календарю - весна

Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 1 марта, сообщили в Белгидромете.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), днем будет без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного.

 


Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 3–9 градусов тепла, пишет БелТА
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