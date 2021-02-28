Инфекционист Никита Соловей, который до недавнего времени занимал должность главного внештатного инфекциониста комитета по здравоохранению Мингорисполкома, провел очередной стрим о вакцинации и ситуации с COVID-19 в Беларуси, пишет TUT.BY.





Вакцина «Спутник V» прошла доклинические испытания, три фазы клинических испытаний и сейчас, учитывая ее широкое применение, продолжаются пострегистрационные исследования. Особенность всех вакцин против коронавируса в том, что они прошли испытания за очень короткое время. Ни одна вакцина европейского происхождения пока не зарегистрирована в Беларуси, но, по сообщениям Минздрава, в стране могут быть четыре−шесть вакцин разного производства.





Согласно информации на итоговой коллегии Минздрава, опубликованной в телеграм-канале ведомства, в Беларуси уже вакцинировано примерно 25 тысяч человек. Практически все они медицинские работники, так как медики были группой приоритета, которую прививают в первую очередь. Еще 40 тысяч вакцин сейчас поступают в регионы. Из Китая прибыли 100 тысяч доз вакцин и ожидается еще 100 тысяч в марте. В Беларуси будет производиться розлив «Спутника V» на мощностях наших фармпроизводств. Ожидаемое количество — около 500 тысяч доз вакцин в месяц. Если такой прогноз оправдается, то за 12−18 месяцев можно создать в стране популяционный иммунитет.





Сейчас закончен первый этап вакцинации медработников, но вакцинация будет продолжаться. Начнется прививочная кампания других групп приоритета, а это педагоги, работники соцобслуживания, а дальше сделать прививку смогут все желающие. Если прогноз планируемых объемов импорта и производства сбудется, то в ближайший месяц не будет никаких проблем получить вакцину от COVID-19.

Мы изначально к «Спутнику V» относились довольно положительно, но специалистов смущали некоторые вопросы, и на третьей публикации в журнале The Lancet появились ответы на эти вопросы. Мы считаем, что «Спутник V» — высокоэффективная и безопасная вакцина. В России заявляют, что ею вакцинировано 1,5 млн человек, у нас — 25 тысяч.





Переболевшим коронавирусной инфекцией нужно прививаться. Риск повторного инфицирования в ближайшие шесть месяцев после болезни невысокий, но он больше, чем в первые 90 дней после болезни. Вакцинация не противопоказана и в эти первые 90 дней.





После вакцинации от коронавируса могут быть реакции, как и после другой прививки. Если поднимается на несколько часов или дней температура, достаточно пить много жидкости и один−два раза выпить жаропонижающее средство.





Основной путь передачи коронавируса — воздушно-капельный при тесном контакте с возбудителем. На поверхностях вирус сохраняется несколько часов.





Реальной цифры переболевших коронавирусной инфекцией детей до 6 лет не знает никто во всем мире, потому что у них инфекция чаще всего протекает бессимптомно. Учитывая нетяжелое течение заболевания, дети дошкольного возраста редко обследуются на COVID-19 и не попадают в статистику случаев зарегистрированной инфекции.





Вирус меняется генетически, а это влияет на его способность распространяться и на тяжесть форм заболевания. Сегодня мы должны понять, что 2021 год пройдет как год пандемии, а в начале 2022 года за счет определенного процента переболевших и вакцинированных нам станет с этим возбудителем жить проще.





Постковидный синдром — новая для врачей проблема. Пока ею занимаются все, кто лечит пациентов с коронавирусной инфекцией. После болезни люди приходят с неврологическими, иммуновоспалительными проблемами.





Только я встретил около десяти пациентов, которые болели коронавирусной инфекцией повторно, и у них вирус подтвержден лабораторно. Но большинство повторных заболеваний протекали в легкой форме, только два случая — в более тяжелой, и пациенты нуждались в госпитализации по сравнению с первым случаем. Но они не попадали в реанимацию.





Если маленький ребенок заболел коронавирусом и, имея клинические проявления болезни, контактировал со взрослыми, то взрослые могли инфицироваться. За сутки-полтора до клинических симптомов уже выделяется вирус и продолжает выделяться через семь-восемь дней от первых симптомов.





Коронавирусная инфекция может сопровождаться сильным насморком, хотя для классической картины это нетипично.





ПЦР-тест на коронавирус теоретически может показать неправильный результат из-за того, что при большом потоке пациентов может быть перепутан образец. Это бывает очень редко, и медработники многократно перепроверяют пробирки, кодируют анализ в нескольких местах, чтобы не было ошибок.





Но везде есть человеческий фактор. В редких случаях мы этого не исключаем и учитываем и наличие симптомов, и изменения на снимках грудной клетки или можем перепроверить результат теста через тесты на антигены и антитела, переделать ПЦР-тест. Отсутствие симптомов не позволяет исключить коронавирус, потому что есть бессимптомная форма заболевания.

В реанимацию чаще всего попадают люди с избыточным весом, сахарным диабетом, пациенты старшего возраста, с различными формами иммунодефицитов.





Во вторую волну пандемии стало больше пациентов в возрасте 35−50 лет, которые болеют более тяжело, даже не имея факторов риска.