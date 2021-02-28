







Как пишет "Профиль" со ссылкой на El Pais, в субботу, 27 февраля, стало известно, что приятели короля подписали договоры займа в присутствии нотариуса. Стоит отметить, что "кредиторы" не особенно ждут возвращения долга – они могли бы оформить и договор дарения, но согласно испанским законам им пришлось бы заплатить налоги в размере до 40% от суммы, которую они бы захотели безвозмездно отдать Хуану Карлосу I .





Сначала услугу королю хотели оказать 30 человек, в конечном счете подписали договор 10 лиц. Они не стали раскрывать своих имен.





Во всех договорах займа указана нулевая процентная ставка. Как пишет издание, юридически долговые обязательства 83-летнего Хуану Карлоса должны в случае его кончины взять на себя его дети, так как человек в таком возрасте не может нести ответственность за долгосрочный кредит. Но неизвестно, как этот пункт в сделке обставили юристы.





Откуда у короля возникла задолженность по налогам на сумму 4,4 млн евро, доподлинно неизвестно. По версии El Pais, речь идет о незадекларированном доходе на сумму 8 млн евро. Также, возможно, речь идет о расходах на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались фондом родственника его величества.