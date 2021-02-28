+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Каждый пятый мужчина в Беларуси живет в Минске

Каждый пятый мужчина в Беларуси – минчанин

В Минске живет 923,3 тыс. мужчин — 45,7% от всего населения столицы. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Главном статистическом управлении города.

фото носит иллюстративный характер

При этом каждый пятый мужчина-белорус живет в Минске.

По итогам переписи населения в 2019 г. высшее образование имели 235,8 тыс. минчан, среднее специальное – 167,8 тыс. жителей города, профессионально-техническое – 159,1 тыс.

В столице 54% мужчин в возрасте 15 лет и старше на 2019 г. состояли в зарегистрированном браке. В 2009 г. их число было чуть больше и составило 55%.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Харизматичные параноики: Джонстаун – Беларусь
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]