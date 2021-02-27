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За что штрафуют белорусских водителей фур на дорогах Польши

Транспортная инспекция Польши ежедневно проверяет на дорогах страны много грузовиков, принадлежащих белорусским перевозчикам, и грузовиков, которыми управляют белорусы, работающие на иностранных перевозчиков. Какие нарушения находят? Вот подборка случаев за последние несколько дней.

Так, в четверг 25 февраля в городе Василькув под Белостоком остановили белорусскую автоцистерну для перевозки газа с переделанным стояночным отопителем, который работал непрерывно независимо от положения ключа зажигания. Это могло привести к пожару. Устройство предписали демонтировать, в отношении перевозчика возбужден административный процесс и истребован залог в 2 тысячи злотых.

В понедельник 22 февраля инспекторы из Катовице выявили на трассе А1 с помощью специальной мобильной лаборатории белорусскую фуру с неисправной системой очистки выхлопных газов, которая не соответствовала действующим экологическим нормам. Дальнейшее движение было запрещено до починки системы.

В пятницу 19 февраля на дороге S3 у города Гожув-Велькопольски проверили грузовик польского перевозчика, перевозивший замороженное мясо из Дании в Украину. Выяснилось, что водитель-белорус, исчерпав свое суточное время, использовал карту коллеги, которого в рейсе не было. Нашлись и другие нарушения. Мужчину оштрафовали, коллеге придется получать новую карту. Перевозчику также грозит штраф, пишет belmir.by
В пятницу 19 февраля инспекторы из Познани обнаружили многочисленные трещины в тормозных дисках на первой оси тягача, доставлявшего 18 тонн карбона из России в Германию. Это могло привести к блокировке колес при торможении. Транспортное средство доставили на охраняемую стоянку до устранения неисправности и выплаты перевозчиком залога, водитель также наказан штрафом.

В четверг 18 февраля инспекторы из Конина после проверки данных тахографа фуры с экипажем из двух водителей установили, что один из них сократил свой обязательный недельный отдых на 6 часов – как выяснилось, по просьбе начальника, чтобы вовремя доставить груз. Водителя оштрафовали на 1 тысячу злотых, перевозчик же должен был внести залог в 2,6 тысячи.
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