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Три сестры из Беларуси приняли участие в съемках испанского шоу знакомств First Dates.

Эпизод с ними вышел в эфир в пятницу 24 февраля. Об этом сообщает сайт телеканала Quatro, на котором показывается данный проект.

Карлос Собера с тремя сестрами из Беларуси. Фото: Quatro

Живущие в Мадриде 26-летняя Зоя, 22-летняя Анна и 20-летняя Дарья пришли в оборудованный множеством камер ресторан на свидание вслепую, чтобы при везении найти себе вторую половинку.

Они провели романтический ужин с людьми, которых никогда до этого не видели, но с которыми прошли заочный тест на совместимость. А по итогам свидания рассказали, будут ли дальше продолжать отношения.

Как стало известно из рассказов сестер по ходу программы, они родились в Беларуси, однако долгое время жили сначала в Мексике, а сейчас в Испании, приехав сюда из-за работы отца – ученого-физика.

Выяснилось, что Зоя изучает стоматологию, она самая застенчивая и таинственная из трех. Анна – студентка и художник, экспрессивный человек. Дарья – студентка-психолог, неформал.

Интересно, что Анна перед ужином даже смело погадала ведущему шоу – Карлосу Собера – на картах Таро на предмет его сексуальных предпочтений. А парой на ужин для нее стала девушка.

Для справки, испанский проект First Dates – версия британского шоу с одноименным названием. Премьера состоялась в Испании в апреле 2016 года. Выпуски выходят ежедневно на Quatro с понедельника по пятницу по вечерам.
belmir.by
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