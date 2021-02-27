Карлос Собера с тремя сестрами из Беларуси. Фото: Quatro





Живущие в Мадриде 26-летняя Зоя, 22-летняя Анна и 20-летняя Дарья пришли в оборудованный множеством камер ресторан на свидание вслепую, чтобы при везении найти себе вторую половинку.





Они провели романтический ужин с людьми, которых никогда до этого не видели, но с которыми прошли заочный тест на совместимость. А по итогам свидания рассказали, будут ли дальше продолжать отношения.





Как стало известно из рассказов сестер по ходу программы, они родились в Беларуси, однако долгое время жили сначала в Мексике, а сейчас в Испании, приехав сюда из-за работы отца – ученого-физика.





Выяснилось, что Зоя изучает стоматологию, она самая застенчивая и таинственная из трех. Анна – студентка и художник, экспрессивный человек. Дарья – студентка-психолог, неформал.





Интересно, что Анна перед ужином даже смело погадала ведущему шоу – Карлосу Собера – на картах Таро на предмет его сексуальных предпочтений. А парой на ужин для нее стала девушка.





Для справки, испанский проект First Dates – версия британского шоу с одноименным названием. Премьера состоялась в Испании в апреле 2016 года. Выпуски выходят ежедневно на Quatro с понедельника по пятницу по вечерам.



















