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Пограничники и таможенники определили очередность контроля на границе

На въезде в Беларусь автомобилисты должны проходить шесть видов контроля, на выезде - пять, на железнодорожных станциях и в аэропортах последовательность контроля отличается.

Как пишет Sputnik, ГПК и ГТК утвердили последовательность прохождения контроля на границе, совместное постановление опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале. 

В автодорожных пунктах пропуска на въезд в страну потребуется пройти сначала пограничный контроль, затем - санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль, автомобильный и, наконец, таможенный контроль.

В пунктах пропуска на железнодорожных станциях, аэропортах и речных портах порядок прохождения контроля такой же, за исключением автомобильного.

На выезде из страны последовательность проверки для автомобилистов несколько иная: сначала нужно пройти автомобильный контроль, затем ветеринарный, таможенный, санитарно-карантинный и пограничный.

В постановлении отмечается, что Госпогранкомитет и и Государственный таможенный комитет могут менять последовательность контроля в случае аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, реконструкции и ремонта в пунктах пропуска.
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