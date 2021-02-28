Когда у беларусов выработается коллективный иммунитет от коронавируса

Когда беларусам стоит ждать выработки коллективного иммунитета от вируса. Вот что по этому поводу говорит кандидат медицинских наук Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний:









—Поскольку новый коронавирус SARS-CoV-2 относится к возбудителям респираторных инфекций, можно полагать, что риск заразиться имеют практически все. Возбудитель новый, и восприимчивость у населения к вызываемой им инфекции высокая.

В настоящее время мы наблюдаем стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19, количество регистрируемых новых случаев заметно снизилось.

Однако для того, чтобы вирус перешел в разряд сезонного, необходимо сформировать достаточный коллективный иммунитет, что будет способствовать снижению нагрузки на систему здравоохранения до уровней, характерных для этого времени года по данным многолетних наблюдений. Тогда новую коронавирусную инфекцию можно будет считать сезонным заболеванием, пишет blizko.by

По предварительным оценкам, около 70% населения должно иметь антитела. Иммунная прослойка формируется за счет циркуляции возбудителя и вызываемого им бессимптомного или симптомного течения, а также благодаря вакцинации. В настоящее время достаточного коллективного иммунитета еще нет, и если мы не будем соблюдать меры предосторожности, нельзя исключить вероятность третьей волны, цитирует ее БЕЛТА.



