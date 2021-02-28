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От ледника в Антарктиде откололся айсберг размером с Петербург или три Вильнюса. Пока всё под контролем

В Антарктиде от плавучего шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley, откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, сообщает Антарктическая служба Великобритании (BAS)

В Антарктиде от плавучего шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley, откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, сообщает Антарктическая служба Великобритании (BAS), сравнивая его с размером графства Бедфордшир.

Гляциологи BAS еще десять лет назад заметили, что по леднику толщиной 150 м начали распространяться крупные трещины. Одна из трещин в январе продвигалась на северо-восток со скоростью до 1 км в сутки. Айсберг образовался, когда утром 26 февраля разлом расширился на несколько сотен метров за нескольких часов.

В 2016 году BAS предприняла меры предосторожности, переместив свою исследовательскую станцию на 32 км вглубь суши. С 2017 года персонал направляется на станцию только во время антарктического лета, поскольку в темные зимние месяцы эвакуировать оттуда людей затруднительно. Команда из 12 человек покинула ледник на самолете в середине февраля.

"Мы ежедневно контролируем шельфовый ледник с помощью автоматизированной сети высокоточных GPS-инструментов, которые окружают станцию и измеряют, как шельфовый ледник деформируется и движется", - сообщила руководитель британской антарктической службы Джейн Фрэнсис.
BAS также использует спутниковые снимки Европейского космического агентства, NASA и немецкого спутника TerraSAR-X. Все данные отправляются в Кембридж для анализа, поэтому ученые знают, что происходит даже антарктической зимой, когда на станции нет персонала, пишет newsru.com

По прогнозам ученых, айсберг может удалиться от континента либо сесть на мель и остаться рядом с ледником. BAS называет движение льда в районе своей станции естественным процессом. Свидетельств того, что изменение климата сыграло в этом значительную роль, нет.

В 2017 году от от шельфового ледника Ларсен С на северо-западе Антарктиды откололся один из самых крупных айсбергов за всю историю наблюдений - площадью почти 6 тыс. квадратных километров и массой в триллион тонн. За процессом его образования ученые также следили около 10 лет и не связывали его с глобальным потеплением. Отсоединение айсберга привело к потере десятой части всего ледника.
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