Пограничники и таможенники определили очередность контроля на границе
На въезде в Беларусь автомобилисты должны проходить шесть видов контроля, на выезде - пять, на железнодорожных станциях и в аэропортах последовательность контроля отличается.
Фото: ГПК Беларуси
ГПК и ГТК утвердили последовательность прохождения контроля на границе, совместное постановление опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Sputnik.
В автодорожных пунктах пропуска на въезд в страну потребуется пройти сначала пограничный контроль, затем - санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль, автомобильный и, наконец, таможенный контроль.
В пунктах пропуска на железнодорожных станциях, аэропортах и речных портах порядок прохождения контроля такой же, за исключением автомобильного.
На выезде из страны последовательность проверки для автомобилистов несколько иная: сначала нужно пройти автомобильный контроль, затем ветеринарный, таможенный, санитарно-карантинный и пограничный.
В постановлении отмечается, что Госпогранкомитет и и Государственный таможенный комитет могут менять последовательность контроля в случае аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, реконструкции и ремонта в пунктах пропуска.
20:03 27/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение