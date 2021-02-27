Запись на ПЦР-исследование COVID в Минском ЦГиЭ в марте будет вестись только по телефону

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии информирует, что по техническим причинам для выезжающих за пределы Республики Беларусь запись на тестирование на инфекцию COVID-19 методом ПЦР на март будет осуществляться только по телефону.