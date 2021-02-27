В Мозыре чиновники разрешили делать фото на фоне БЧБ-поплавков в бассейне
В горисполком с соответствующим запросом обратились местные жители. Они обратили внимание на перегородки и поплавки в бассейне красного и белого цветов.
Жители Мозыря спросили: «Будет ли считаться заплыв в бассейне пикетом или несанкционированным массовым мероприятием с использованием символики “по схеме БЧБ”? — уточнив, — Могут ли быть привлечены к ответственности персонал и посетители бассейна по ст. 23.34?, — добавили, — Можно ли в интернете разместить фотографии из бассейна, где видны перегородки?»
Зампред райисполкома Феликс Галюк успокоил горожан: можно купаться в бассейне и даже фотографироваться. Однако есть одно но: «Если изображение фото, сделанных в бассейне, содержит в качестве элементов обозначения разметки, которая предназначена исключительно для соблюдения правил безопасности, без ваших комментариев по соответствующей теме, размещение данных фотографий не запрещено».
Источник: newsbel.by
19:36 27/02/2021
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