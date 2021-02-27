Технологию 5G признали токсичной для человека ученые из США





Технология 5G требует размещения антенн на гораздо меньшем друг к другу расстоянии, чем существующие 4G и 3G технологии, поэтому общественность будет подвергаться воздействию радиации на уровнях, с которыми человечество ранее не встречалось. Об этом рассказали lenta.ua в комиссии Нью-Гэмпшира по изучению экологических и медицинских последствий развития технологии 5G.





Структура, необходимая для поддержки 5G, будет размещать порты сотовой антенны близко к вашему дому и рабочему месту, что делает почти невозможным избежать и повысить риск чрезмерного окислительного стресса, который может привести к тревоге, депрессии и болезни Альцгеймера. Важно принять участие в оказании помощи в предотвращении внедрения 5G, связавшись с местными законодателями и подписав местные петиции, цитирует издание «Медицина и наука» слова одного из авторов исследования Джозефа Меркола.





Все члены комиссии сошлись во мнении, что 5G представляет угрозу жизням и здоровью людей. Кроме того, технология может наносить вред животным и даже насекомым. Отмечается, что в исследовательскую группу входили ученые-эпидемиологи, токсикологи, физики, инженеры и специализирующиеся на беспроводной промышленности и электромагнетизме.