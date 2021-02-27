Белорусские туристы пока не смогут прилетать на Кипр





Туристы из Беларуси, пишет Sputnik, пока не смогут прилетать на Кипр несмотря на открытие местных аэропортов для международных рейсов, которое запланировано на 1 марта.





В субботу министерство здравоохранения Республики Кипр опубликовало обновленный реестр деления стран на группы в зависимости от эпидемической обстановки. Беларусь в этом перечне значится в "серой" группе вместе с Россией, Израилем, Великобританией, Украиной, Иорданией, Ливаном, Египтом и Руандой.





Из этих государств на остров допускаются только отдельные категории граждан по специальным разрешениям при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и с условием соблюдения двухнедельного карантина, предупредили в ведомстве.





В Минздраве Кипра также добавили, что статус стран "серой" группы будет пересматриваться каждую неделю.





Напомним, ранее стало известно об изменении правил для туристов из Беларуси при въезде в ряд других стран. В частности, с 23 января начали действовать новые правила выезда в Нидерланды, кроме ПЦР-анализа на коронавирус, пассажиры соответствующего авиарейса должны сдавать экспресс-тест на антиген.











