Белорусские туристы пока не смогут прилетать на Кипр
С 1 марта аэропорты Кипра формально откроются для международного туризма, однако возможность прилета пока дается не всем, решил Минздрав острова.
Туристы из Беларуси, пишет Sputnik, пока не смогут прилетать на Кипр несмотря на открытие местных аэропортов для международных рейсов, которое запланировано на 1 марта.
В субботу министерство здравоохранения Республики Кипр опубликовало обновленный реестр деления стран на группы в зависимости от эпидемической обстановки. Беларусь в этом перечне значится в "серой" группе вместе с Россией, Израилем, Великобританией, Украиной, Иорданией, Ливаном, Египтом и Руандой.
Из этих государств на остров допускаются только отдельные категории граждан по специальным разрешениям при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и с условием соблюдения двухнедельного карантина, предупредили в ведомстве.
В Минздраве Кипра также добавили, что статус стран "серой" группы будет пересматриваться каждую неделю.
Напомним, ранее стало известно об изменении правил для туристов из Беларуси при въезде в ряд других стран. В частности, с 23 января начали действовать новые правила выезда в Нидерланды, кроме ПЦР-анализа на коронавирус, пассажиры соответствующего авиарейса должны сдавать экспресс-тест на антиген.
17:45 27/02/2021
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