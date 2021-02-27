«Невозможно терпеть беззаконие». К забастовке присоединился еще один сотрудник Нафтана
Им стал Александр Лешков, машинист технологических насосов Новополоцкого предприятия.
Пополнение среди белорусских забастовщиков. Машинист технологических насосов ОАО "Нафтан" Александр Лешков объявил сегодня, что присоединится к общенациональной забастовке.
«Невозможно мириться с беззаконием и преследованием рабочих за гражданскую позицию и взгляды! Жыве Беларусь!" - цитирует сотрудника телеграмм-канал «Забастовка Нафтана ».
17:26 27/02/2021
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