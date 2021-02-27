Премьера сериала «Топи» состоялась 28 января 2021 года. Но брестчане были не в курсе о прошедших в их городе съемок. Помогла узнать об этом случайность, пишет «Брестская газета».





По сценарию сериала герои — пятеро москвичей – находят убежище в архангельском монастыре рядом с деревней Топи. Они рассматривают это как приключение, но вскоре сталкиваются с целой чередой загадочных событий. Одну из главных ролей исполнил Иван Янковский, внук знаменитого актера Олега Янковского.





Съемки прошли в Беларуси на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм» у деревни Каменка, Минской области. По сюжету, одно из мест действий сериала происходит на территории заброшенного монастыря. Эти сцены были сняты под Брестом, а съемочной площадкой послужила территория 5 форта Брестской крепости. Именно здесь, в старых казематах и темных потернах, были сняты отдельные эпизоды нового российского сериала по сценарию Дмитрия Глуховского.





Скрин из сериала, где при помощи компьютерной графики 5 форт превращен в монастырь.









Горжевой капонир и казарма 5 форта. Фото: Олег ПОЛИЩУК. 2021 год.





Обнаружился этот факт случайно, во время просмотра сериала одним из краеведов Бреста. Строения форта были дополнены то ли компьютерной графикой, то ли декорациями, чтобы место больше напоминало заброшенный монастырь. Форт прекрасно вписался в мистический сериал, в том числе благодаря своим анфиладам и потернам.





Эпизод из сериала внутри монастыря.





Пятый форт Брестской крепости послужил антуражем при съемках российского мистического сериала «Топи»





Один из казематов казармы 5 форта. Фото: Олег ПОЛИЩУК. 2019 год.





Теперь, помимо своей боевой истории, в летопись каменного стража можно вписать участие в кинематографе.





«БГ» попыталась найти в Сети информацию о периоде съемок сериала в Бресте, однако упоминаний о нашем городе нигде нет. В местных СМИ информации о съемках российского сериала на территории форта тоже не обнаружилось. На тематических форумах, посвященных сериалу, некоторые пользователи высказывают предположение, что монастырь в сериале – сплошная компьютерная графика. Теперь мы знаем, что это не так.





Алтарная часть монастыря в сериале “Топи”.









Горжевой капонир форта со стрелковыми бойницами. Фото: Олег ПОЛИЩУК. 2019 год.





На кадрах видно, что вдоль фасадных стен 5 форта установлены строительные леса: именно летом 2020 года, на территории объекта начались реставрационные работы. Это еще один факт в пользу нашего наблюдения.





Одна из героинь сериала на фоне монастыря.





Казарма 5 форта до реставрации. Фото: Олег ПОЛИЩУК. 2019 год.





Почему информация о съемках была скрыта от брестчан, мы не знаем. Не понятно, по какой причине об этом неординарном событии в рамках города нигде не упоминалось после премьеры сериала. Наверное, здесь не обошлось без мистики…