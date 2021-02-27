Эйфелева башня будет другого цвета





Идет расчистка знаменитой Эйфелевой башни, рабочие снимают старую краску, чтобы к 2022 году она заблестела золотым цветом, о чем мечтал ее создатель Гюстав Эйфель, сообщает France 24.





«Почему Гюстав Эйфель выбрал желто-коричневый? Вероятно, так Эйфелева башня перекликалась бы со всем Парижем, с его каменными домами из известняка»,– считает главный архитектор исторических памятников Франции Пьер-Антуан Гатье, принявший решение об изменении цвета.





По замыслу оргкомитета Олимпиады, стоящая на берегу Сены Эйфелева башня станет отличным фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде, которые пройдут непосредственно на реке. На набережной Бранли также будут проходить концерты и шоу, приуроченные к Олимпиаде.





Будет ли башня похожа по цвету на те сувенирные башенки, которыми торгуют у ее подножия, пока неясно. Однако генеральный директор компании, управляющей башней, Патрик Бранко Руиво сказал, что «к Олимпийским играм Эйфелева башня получит немного больше золотого оттенка, чем тот цвет, который мы привыкли видеть».





Ремонт 324-метровой башни, состоящей из 18 тысяч металлических деталей, скрепленных 2,5 миллионами заклепок, по-настоящему грандиозен и оценивается в 50 миллионов евро.





Эйфелева башня была возведена в 1889 году к Всемирной выставке, как арка, ведущая к павильонам на Марсовом поле. После 20 лет эксплуатации ее планировали разобрать. Однако в 1910 году башне нашли новое применение: наверху установили радиоантенну. В 1921 году с башни впервые передали радиосигнал, а с 1922 года в эфир стала выходить радиопрограмма «Эйфелева башня». С 1935 года началась трансляция первых телевизионных передач.





Темно-серой башня стала в 1968 году. С того времени специально разработанный для нее оттенок – «коричневый-эйфелевый» (официально запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы) – не менялся. Эйфелеву башню перекрашивали каждые 7 лет, как для защиты ее металлической конструкции от ветра, дождя, солнца и загрязнений, так и для сохранения внешнего вида.





Теперь с башни нужно будет снять 19 предыдущих слоев краски. Это достаточно опасно из-за присутствия в краске свинца, что требует строгих правил охраны здоровья рабочих.







