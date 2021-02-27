Что Беларусь сделала в плане борьбы с новым вирусом, а от каких мер отказалась, пишет TUT.BY.





ПЦР-тесты разработали сами, но условия для частников выработали только примерно через год





Золотым стандартом в диагностике коронавирусной инфекции Всемирная организация здравоохранения считает ПЦР-тесты. Анализ в таком случае берут в виде мазка из носоглотки и ротоглотки. После того, как расшифровали геном вируса, он был в открытом доступе, и на основании рекомендаций ВОЗ в Беларуси разработали тест-системы на коронавирус. То есть с самого начала эпидемии у нас были свои ПЦР-тесты, это было очень хорошим подспорьем в плане диагностики. Помогло то, что в стране есть высококлассные специалисты в этой области.





Постепенно количество ПЦР-тестов и лабораторий, которые их проводят, росло, но это все равно не удовлетворяло спрос населения. Очень долгое время ПЦР-тесты на коронавирус можно было сделать только по направлению от врача, а медики не всегда видели основания для такого тестирования. В то время как в той же России и Украине ПЦР-тесты делали платно желающим. У нас к этому вопросу подходили очень долго.





Сначала платные ПЦР-тесты появились для выезжающих за границу, это произошло примерно в начале лета 2020 года. Через какое-то время такие тесты для желающих стали делать в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии и 2-й больнице в Минске. Только в середине октября ПЦР-тесты на коронавирус начали проводить частники — это была сеть лабораторий «Синэво». За тестами выстраивались очереди. Но уже в ноябре и такая возможность закрылась.





На совещании 5 ноября 2020 года Александр Лукашенко заявил, что в некоторых лабораториях стоимость исследований на COVID-19 доходит «до 300 рублей за один тест», а люди бегут в эти лаборатории и «психоз создают в обществе». Он поручил «до понедельника» — то есть 9 ноября — с этим разобраться.





И только в феврале 2021 года частным лабораториям разрешили делать ПЦР-тесты на коронавирус платно, то есть практически через год после того, как в стране выявили первый случай коронавируса. Минздрав дал такое разрешение с условием, что стоимость теста не будет превышать 79 рублей 50 копеек, а при этом лаборатория будет часть тестов делать для государственных нужд на безвозмездной основе.





Важно отметить, что платные тесты на антитела в поликлиниках и у частников появились намного раньше, правда, в основном такие тесты нужны для того, чтобы посмотреть, переболел человек или нет.





Масочный режим вводили осторожно, но наладили производство своих средств защиты





Масочный режим с самого начала пандемии в Беларуси ввели в учреждениях здравоохранения. В остальных организациях маски чаще всего носили по желанию. Но и маски, и респираторы первое время, как началась пандемия, в продаже найти было сложно было. А если и были в наличии, то стоили дороже обычного. На нехватку средств индивидуальной защиты жаловались и медики, во время первой волны коронавируса с экипировкой сильно помогали волонтеры и просто неравнодушные белорусы.





В марте 2020 года маски активно начали шить в Беларуси — марлевые, тканевые. Через какое-то время в аптеках появились и медицинские маски, а купить респиратор тоже перестало быть проблемой. Появились и респираторы отечественного производства. Уже во вторую волну пандемии вопрос с экипировкой и средствами защиты не стоял.





Весной масочный режим ввели в горисполкомах, судах, госорганизациях. В мае такие меры стали принимать отдельные регионы. Например, маски обязали носить в транспорте и общественных местах в Гродно.





При этом на тот момент жесткий масочный режим уже был введен во многих странах ЕС, за отсутствие маски там можно было получить штраф. Однако дискуссии о том, кому нужны маски, защищают ли они на самом деле или нет — не затихали.





Масочный режим в Беларуси ввели только в ноябре 2020 года. С тех пор он действует не только в общественном транспорте, но и такси, кафе, организациях и на предприятиях. Тем не менее человека за то, что он без маски, не оштрафуют. Многие до сих пор ходят без масок. Контролировать этот вопрос должна администрация учреждений.





Границы не закрывали, но выезжать наземным транспортом в ЕС и Украину запретили





С началом пандемии страны начали закрывать границы для иностранцев, Беларусь решила, что делать этого не будет, но станет отправлять приезжающих на двухнедельный карантин.





Из-за закрытых границ многие наши сограждане оказывались застрявшими в других странах. Дипломаты договаривались, как их вернуть домой. Например, белорусов вывозили наравне с российскими гражданами на основании эвакуационных списков, которые готовили белорусские загранучреждения.





Интересно, что в декабре 2020 года Беларусь закрыла для своих граждан на выезд наземные границы. Например, выехать из Беларуси по земле можно, если у вас командировка или тяжело больной родственник за границей. Причину выезда нужно подтвердить документами.





Выезд в российском направлении с белорусской стороны не ограничен. Правда, российская сторона разрешает въезд только для тех, у кого есть основание (полный список — на сайте пограничной службы ФСБ России).





Это ограничение на выезд не распространяется на тех, кто выезжает через аэропорт.





Сначала были максимально открыты, потом информацию стали давать дозированно





Один из самых интересных моментов — информирование населения о количестве выявленных случаев коронавируса в стране. В Беларуси это информирование сегодня почему-то не учитывает многие моменты, которые отражены в статистике других стран.





Ежедневно белорусский Минздрав сообщает в своем телеграм-канале количество новых случаев, выздоровевших, смертей и сделанных тестов. В каком регионе выявлены новые случаи и где в целом по стране больше заболевших и выздоровевших, а где меньше — говорят только иногда, выборочно и лишь в интервью или комментариях журналистам государственных СМИ.





Регулярные брифинги по поводу COVID-19 в стране Минздрав перестал проводить еще весной 2020 года. Хотя поначалу с помощью именно этих мероприятий население страны очень подробно информировали и о новых случаях вируса, и о мерах, которые предпринимают специалисты, да и в целом рассказывали об особенностях нового вируса.





Совсем иначе работают с информацией о COVID-19 в странах-соседях. Например, любой житель России может на сайте стопкоронавирус.рф узнать, в каком регионе сколько новых инфицированных, сколько выздоровело и умерло.





В Польше каждое утро можно посмотреть на государственном сайте сколько новых зараженных и умерших по воеводствам. Более того, можно узнать, сколько человек проходят в данный момент карантин.





В Украине на сайте Минздрава даже сообщают о количестве свободных коек, на интерактивной карте страны обозначены все пункты, где проводят тестирование. При этом ведомство ежедневно сообщает людям не только данные о новых инфицированных, умерших и выздоровевших, но и отдельно о том, сколько людей госпитализировали, какие именно тесты на коронавирус людям сделали (ПЦР или ИФА). Региональная разбивка тоже есть.





В Литве в ежедневной статистике уже даже появилась информация о том, сколько человек привились одной и двумя дозами вакцины от коронавируса.





Официальной удаленки для компаний не было





В первую и вторую волну коронавируса во многих странах людей переводили на удаленную работу. Причем это было обязательное требование, а не рекомендация, которое регулировалось специальными документами. В России дни с 28 марта по 5 апреля объявили нерабочей неделей из-за угрозы распространения коронавируса, а Владимир Путин лично обратился к народу, поблагодарил медицинских работников и заявил, что на первом месте — жизнь и здоровье граждан.





В Москве с 5 октября 2020 действует обязательное требование перевести 30% сотрудников на удаленную работу. При этом на дистанционку обязательно должны были перевести всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний.





В Беларуси карантин из-за пандемии коронавируса не объявляли, удаленка тоже не была обязательной. Во вторую волну Минздрав акцентировал внимание в том числе на том, что рекомендует компаниям дистанционную работу, использование гибкого графика работы, по возможности как можно больше людей рекомендуется перевести на удаленку, особенно из групп риска. При этом на протяжении всей пандемии в офисах и на предприятиях рекомендовали соблюдать противоэпидемические меры.





В Беларуси работодатели сами принимали решение, работать удаленно или нет. По результатам опроса, проведенного сервисом РАБОТА.TUT.BY еще в первую волну пандемии, о переходе на полную или частичную «удаленку» из-за коронавируса заявили 30% работодателей. При этом многие предприняли и другие меры, которые призваны сдержать распространение вируса: например, обеспечили офисы антисептиками и стали чаще проветривать.



Школы на дистанционку не ушли, а вузы смогли





Из-за пандемии белорусские школы так и не перешли на дистанционное обучение. Весной 2020 года при росте заболеваемости COVID-19 учащиеся имели возможность по заявлению родителей обучаться дома. В то же время в учреждениях образования продолжалось обучение и в традиционном оффлайн-режиме.





Однако больше всего разговоров о дистанционном обучении было именно в первую волну коронавируса. В итоге весенние каникулы детям продлили на две недели. Вместо одной недели школьники отдыхали три. Хотя за это время рост числа заболевших не снижался — наоборот, каждый день количество увеличивалось на 300−450 случаев.





Долгое время весной не было никакой конкретики, что вообще будет с учебой после каникул. Министерство образования рассматривало несколько вариантов: начать занятия в школе и/или перейти на дистанционное, продлить каникулы либо завершить четвертую четверть досрочно, а аттестацию провести по трем предыдущим.





Затем Александр Лукашенко заявил, что учебный процесс нужно начинать со следующей недели. И сразу после этого школы стали рассылать родителям сообщения, что дети должны вернуться на занятия в понедельник, 20 апреля. Однако, многие родители все равно не пускали детей в школу. Из 20 учеников в классе на занятия могли ходить 6.





Во время второй волны пандемии Минобразования также не видел необходимости переводить школы на дистанционку, хотя некоторые родители по-прежнему не пускали детей в школу. Например, после осенних каникул в минские школы вернулось 86% детей.





Только в январе 2021 года Минобразования объявило о запуске в тестовом режиме единого информационно-образовательного ресурса, который анонсировали еще весной 2020 года. Это и есть платформа, с помощью которой школьники смогли бы учиться дистанционно во время пандемии.





Вузы на дистанционку перейти все-таки смогли. Там, где это было невозможно, использовали удаленное обучение и очное. Чаще всего речь шла не о повсеместном переводе студентов на дистанционный формат, а об отдельных учебных группах, где выявлялся повышенный уровень заболеваемости студентов. Тем не менее, вузы оказались больше готовы к удаленке, чем школы.





Свадьбы и поминки ограничили, концерты отменили, а День победы и День независимости отпраздновали





Из-за пандемии еще в апреле отменили все выставки, презентации, ярмарки и другие мероприятия. Банкеты, корпоративы, поминки, свадьбы в учреждениях общепита тоже проводить не разрешили.





Тем не менее парад в День Победы в Минске состоялся. Александр Лукашенко заявил, что страна не может отменить праздничный парад, оснований для этого нет, а «тащить на мероприятие никого не надо».





3 июля в стране отметили и День независимости.





Во вторую волну пандемии на «Минск-Арене» прошел провластный митинг и концерт, где были тысячи участников.



Приложений для карантина не появилось





Как ни странно, но у нас до сих пор нет мобильного приложения для тех, кто на самоизоляции дома. Тем временем в Украине такое приложение запустили еще весной 2020 года. Оно называется «Дій вдома». Люди его устанавливают на свои телефоны по своему желанию и во время прохождения паспортного контроля показывают приложение пограничнику, также надо указать, где вы будете проходить самоизоляцию и ваш номер телефона.





Это приложение помогает контролировать, соблюдает ли человек обязательную самоизоляцию. В приложение периодически приходят сообщения с просьбой доказать самоизоляцию с помощью фото и геолокации телефона.





Есть приложение, рассчитанное и на белорусов. Евразийский банк развития разработал мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19». Общей базой приложения пользуются Россия, Беларусь и Армения. Пока это пилотный проект, но сам по себе он очень полезный. Перед поездкой в Россию пассажиры должны сдать ПЦР-тест на коронавирус, результат можно загрузить в приложение. После этого создастся специальный QR-код, который разрешает его владельцу свободно передвигаться между тремя странами.





Вакцинация: пока привито меньше 1% населения, в Израиле — почти 50%





Вакцинацию от коронавируса в Беларуси начали российской вакциной «Спутник V», сейчас появилась еще и китайская вакцина, разработанная компанией China National Biotec Group — подразделением крупнейшей китайской фармкорпорации Sinopharm. 26 февраля 2021 года в Минске выпустили пробную серию российской вакцины, в марте планируется ее промышленный розлив на мощностях белорусских фармпредприятий. Анонсировалось, что мы собираемся выпускать по 500 тысяч доз в месяц.





Пока в стране привились от коронавируса почти 25 тысяч человек. Это менее 0,26%. Первыми в Беларуси, как и в других странах, вакцинировали медиков, которые находятся в зоне риска. Лидер по вакцинации в мире Израиль, здесь хотя бы одну дозу вакцины из двух получила почти половина населения. В Израиле живут 8,8 млн человек.





Белорусов массово прививать от коронавируса планируют начать в апреле. Желающие могут записаться на прививку по телефону своей поликлиники, также запись есть на сайтах некоторых из них. Однако, когда именно нужно прийти на прививку, какой именно вакциной будут прививать — пока неизвестно. Какого-то отдельного сайта или раздела на сайте Минздрава, посвященного вакцинации от коронавируса, найти не удалось.





На сайте Минздрава Украины, несмотря на то, что там первую дозу вакцины на 25 февраля получили всего 1338 человек, висит огромный баннер о вакцинации. Перейдя по нему на отдельный сайт, можно узнать, что в Украине ожидают четыре вида вакцин. Одну из них, Pfizer-BioNTech, которой прививают на Западе, страна планирует получить по программе COVAX. Беларусь к этой программе еще не присоединилась, идут переговоры.





В специальном разделе о вакцинации собрана информация об этапах вакцинации в стране, самом процессе, температурном режиме, обозначены группы населения, у которых приоритет в вакцинации. На самом деле, изучив этот раздел, можно понять, как вообще будет устроена вакцинация в Украине.





В Польше тоже вся информация о вакцинации аккумулируется на одном сайте. Там в режиме онлайн можно посмотреть, сколько человек в каком регионе сегодня привились. Также публикуются отчеты о нежелательных реакциях у привитых. Первую дозу вакцины в Польше получили на 25 февраля 2 042 806 человек.





В России записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, после этого сотрудники медицинской организации сами свяжутся с человеком по телефону для согласования удобных для прохождения вакцинации даты и времени.





Локальные исследования только запланированы





Локальные исследования переболевших коронавирусом в Беларуси пока не проводили. По крайней мере нам о них неизвестно. Имеется ввиду исследование количества переболевших в определенном регионе страны. Подобные исследования, например, проводили в Москве.





Известно, что в этом квартале 2021 года похожее исследование запланировало региональное бюро Всемирной организации здравоохранения. В проекте будут задействованы 5 тысяч участников. Предполагается, что набор участников будет проводиться во всех регионах. За набор участников исследования будут отвечать поликлиники и учреждения здравоохранения по месту жительства.





Одних и тех же людей протестируют сейчас, затем через три месяца, потом снова через три месяца. Это нужно, чтобы оценить распространенность инфекции сейчас и проследить ее во времени.