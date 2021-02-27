



Правила сдачи выпускных экзаменов упростили в школах России из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства.





Для девятиклассников устанавливаются только две государственные итоговые аттестации (ГИА) - по русскому языку и математике, пишет Sputnik.





Для 11-классников, не планирующих поступать в вузы, вместо ЕГЭ ввели государственный выпускной экзамен по математике и русскому. Если же они хотят поступить в университеты, им нужно будет сдать ЕГЭ по необходимым предметам.





Школьные экзамены в Беларуси





Выпускники 9-х классов школ в этом году будут сдавать обязательные экзамены по белорусскому и русскому языкам (диктанты), а также математике в письменной форме.





11-классникам предстоит письменно сдавать математику, белорусский язык или русский язык (изложение) на выбор. Также устно надо будет сдать испытания по иностранному языку и истории Беларуси.





Выпускники средних школ или гимназий - колледжей искусств сдают дополнительный практический выпускной экзамен по выбору, направленный на развитие их творческих способностей.





Отметим, что ранее министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявлял, что школьные экзамены могут быть совмещены с некоторыми элементами вступительной кампании, такими как ЦТ. Однако, чтобы это методически выстроить, потребуется определенное время - возможно, год или два.











