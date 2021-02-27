+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Выпускные экзамены упростили в школах России из-за COVID. А как в Беларуси?

Ученикам, заканчивающим 9-е классы, теперь не нужно будет сдавать экзамены по выбору, вместо этого они будут получать аттестаты на основании двух ГИА - по математике и русскому языку.


Правила сдачи выпускных экзаменов упростили в школах России из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства.

Для девятиклассников устанавливаются только две государственные итоговые аттестации (ГИА) - по русскому языку и математике, пишет Sputnik.

Для 11-классников, не планирующих поступать в вузы, вместо ЕГЭ ввели государственный выпускной экзамен по математике и русскому. Если же они хотят поступить в университеты, им нужно будет сдать ЕГЭ по необходимым предметам.

Школьные экзамены в Беларуси


Выпускники 9-х классов школ в этом году будут сдавать обязательные экзамены по белорусскому и русскому языкам (диктанты), а также математике в письменной форме.

11-классникам предстоит письменно сдавать математику, белорусский язык или русский язык (изложение) на выбор. Также устно надо будет сдать испытания по иностранному языку и истории Беларуси.

Выпускники средних школ или гимназий - колледжей искусств сдают дополнительный практический выпускной экзамен по выбору, направленный на развитие их творческих способностей.

Отметим, что ранее министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявлял, что школьные экзамены могут быть совмещены с некоторыми элементами вступительной кампании, такими как ЦТ. Однако, чтобы это методически выстроить, потребуется определенное время - возможно, год или два.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Харизматичные параноики: Джонстаун – Беларусь
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]