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Минчанин назвал членов избирательной комиссии фальсификаторами и получил 2 года «химии»

Суд Заводского района города Минска 26 февраля 2021 года вынес приговор 36-летнему предпринимателю Александру Агрейцовичу.


Он обвинялся в том, что оклеветал представителей избирательной комиссии на участке, где являлся наблюдателем, в видеозаписи на своем YouTube-канале. Ему дали 2 года «химии». 

Агрейцович был наблюдателем на парламентских выборах 2019 года. Он на своем YouTube-канале «Дневники наблюдателя» ежедневно размещал видеоотчеты о наблюдении за ходом голосования, пишет newsbel.by. А спустя полгода после парламентских выборов, 29 мая 2020 года, опубликовал видеозапись «Учителя творят «черное», в котором назвал представителей избирательной комиссии, двенадцать сотрудниц столичной школы № 187, «бандитами-фальсификаторами».
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