В Беларуси изготовили пробную партию Спутник V





В Беларуси была изготовлена пробная партия препарата от коронавируса российского производства Спутник V. Промышленное производство планируется на конец марта, пишет ТАСС.





«Для всех нас сегодня знаковый день, мы приветствуем вас на официальном старте локализации вакцины Спутник V в Республике Беларусь. Произведена пробная партия российской вакцины Спутник V», — заявил журналистам в пятницу, 26 февраля, министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.





Он добавил, что промышленное производство российской вакцины Беларусь планирует начать в конце марта, пишет Телеграф.





«Мы сейчас все проверяем, все исследования проводим, отдаем российской стороне в течение месяца, они все сверяют и подтверждают идентичность (вакцины, — ред.). В конце марта уже будет разливаться промышленная партия», — заявил министр.





Ранее сообщалось, что Спутник V собираются изготавливать в Иране. В планах производство около 40 млн вакцин в год.





Тем временем Вьетнам приступил ко второй фазе испытаний своей COVID-вакцины. Препарат будет испытываться в течение трех месяцев на 560 добровольцах.







