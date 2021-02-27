



Рабочие Беларуськалия / Еврорадио









“Беларуськалий является одним из основных источников финансирования ОМОНа Лукашенко, а также КГБ и подразделений пыток, которые несут ответственность за лишение свободы, изнасилования, пытки и преследования десятков тысяч людей”, — говорится в петиции, передает Еврорадио.





Ранее норвежской компания осудила ущемление прав человека и прав трудящихся в Беларуси. Ситуацию в Беларуси норвежцы называли неприемлемой. В сентябре делегация Yara посещала Солигорск.





Авторы петиции считают, что попытки компании повлиять на руководство Беларуськалия, чтобы остановить нарушение прав рабочих и преследование забастовщиков, не принесут результатов.