



Препарат на безвозмездной основе 19 февраля доставил в Минск авиаперевозчик AirChina. Гуманитарный груз в количестве 100 тыс. доз отправлен на склад «Белфармации». А дальше специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава, а также эксперты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии проведут проверку качества. Прививать этой вакциной белорусских граждан планируют примерно через две недели, пишет «Минск-Новости».





Она создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов. К слову, инактивация вируса — один из самых старых и надежных способов получения вакцин. По этой технологии сделаны, к примеру, препараты против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.





Что еще известно о вакцине Vero, или, как ее называют в обиходе, Sinopharm? Она первая, одобренная для широкого применения, а не только для экстренного использования. Третья фаза испытаний проводилась в десяти странах, включая Аргентину, Бахрейн, Иорданию, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу и Сербию. Специалисты отметили высокую степень безопасности препарата, а производитель официально обнародовал информацию об эффективности: по данным компании (China National Biotec Group (CNBG), которая является подразделением крупнейшей китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. — Прим. авт.), этот показатель достигает 79 %, что соответствует техническим стандартам Всемирной организации здравоохранения. Кстати, в Сербию несколько недель назад поставлен 1 млн доз этой вакцины и она идет как основная для иммунизации жителей этой страны. Там каждый день прививают 1,5–2 тыс. человек. Как утверждают медики, никаких побочных симптомов у пациентов нет. Препарат одобрен к применению в Объединенных Арабских Эмиратах, более 1 млн доз уже доставлено в Индонезию, столько же — в Бразилию, 50 млн доз заказала Турция, 35 млн — Мексика. Словом, китайской разработке дали зеленый свет.





Еще один интересный факт. Недавно представители компании China National Biotec Group заявили, что Vero обладает широким спектром действия и способна нейтрализовать различные штаммы коронавируса. С учетом появления новых форм ковида в некоторых странах, включая Великобританию, Нигерию, ЮАР, состав вакцины будет совершенствоваться.





Чем уже прививали белорусов от ковида?





Российским «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи (Российская Федерация, Москва). «Спутник V» получен биотехнологическим путем, представляет собой раствор для внутримышечного введения. Состоит из двух компонентов, которые вводятся в организм в два этапа: один, через три недели второй. Двукратная схема позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до 2 лет. Такой вывод сделали разработчики «Спутника V», исходя из опыта применения так называемых векторных вакцин, к которым относится и новая от коронавируса. Живых компонентов вируса COVID-19 в этом препарате нет, а эффективность, по данным Минздрава Российской Федерации, составляет более 90 %.





Массово прививать этой вакциной жителей Беларуси планируют в апреле. Между тем это необязательно будет «Спутник V» в том варианте, который есть у нас сейчас. По словам генерального директора «Белмедпрепаратов» Сергея Беляева, на предприятии будет осуществляться розлив этого препарата с проведением полного контроля качества. Возможно, эта вакцина сможет обеспечить весеннюю прививочную кампанию.





Также Сергей Беляев пояснил, что сейчас рассматривают два варианта выпуска в республике вакцины от COVID-19: локализация и розлив уже разработанных иностранных и более глобальный — изготовление собственной по полному циклу.









— Белорусская вакцина будет создаваться с нуля — с клеточной культуры, возможно, это будет лицензионное производство, — отметил Сергей Беляев. — До недавнего времени в республике не существовало биотехнологичного производства вакцин по полному циклу. Для изготовления отечественной вакцины от коронавируса на «Белмедпрепаратах» выбран цех, ведутся подготовительные работы. Мы должны сделать продукт, отвечающий всем современным требованиям. Клинические испытания нового препарата проведут в том объеме, который нужен для его регистрации.





Кого нельзя вакцинировать российским «Спутником V»





В инструкции к применению говорится, что людям, которые гиперчувствительны к какому-либо компоненту «Спутника V», вакцинация противопоказана. Также это относится к беременным женщинам и тем, кто кормит младенцев грудью либо планирует зачать ребенка в следующие три месяца. Это распространяется и на мужчин. Не прививают пока детей до 18 лет, так как у ученых нет данных о безопасности и эффективности препарата для них.





Еще вакцинация не положена тем, у кого есть симптомы ОРВИ. Сделать укол им могут только после того, как пройдет не менее двух недель после болезни. Не станут прививать и тех, кто делал другую прививку менее чем за 30 дней и кто участвовал в пострегистрационных исследованиях вакцины.





В инструкции сказано, что с осторожностью следует вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями эндокринной системы, тяжелыми заболеваниями системы кровотворения, эпилепсией, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной, сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме. То же касается пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой.





Пациентов с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями и обострением хронических заболеваний могут привить лишь через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии.





Онкобольные тоже могут прививаться, но только после консультации с лечащим врачом. Особо опасным периодом для больных раком может быть прохождение курсов химиотерапии, которые способны снижать иммунную функцию.





Фото Павла Русака