+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Художник показал усредненный портрет протестующего в Беларуси, созданный с помощью искусственного интеллекта

Всего были использованы 1886 уникальных снимков.

Протесты в Минске зимой сменили формат. Фото: Святослав Зоркий

Белорусский художник Глеб Бурнашев создал усредненный портрет протестующего. Фото опубликовано на его сайте.

Для создания этой работы были использованы множество фотографий лиц участников акций протеста в Беларуси 2020 года и нейросети.

О том, как все происходило, художник рассказал «Радыё Свабода», пишет kp.by.

Всего были собраны 1886 снимков, которые обработали при помощи нейронной сети.

Усредненный портрет протестующего. Фото: burnashev.cargo.site

Искали фотографии людей с открытыми лицами, правда, с сентября это было очень сложно сделать, потому что люди начали скрывать их.

– Первые изображения нейросети были чисто женскими лицами. Это созвучно заявлению «У протеста женское лицо». Однако я не хотел выделять пол, – отметил автор проекта.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Харизматичные параноики: Джонстаун – Беларусь
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]