+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Власти объяснили жительнице Пружан, какие БЧБ-вещи в быту законны, а с какими есть нюансы

Письмо с просьбой объяснить, какие нормативно-правовые документы регламентируют использование бело-красных цветов в быту, направила местным властям жительница Пружан Виктория Онохова-Журавлева. Райисполком с «заинтересованными службами» подумал — и ответил.

Фото: tut.by

В письме от властей сообщается, что «сами по себе предметы в цветовой гамме белого и красного цвета не являются символикой — и законодательством их использование не регламентировано», но есть один нюанс: «При наличии иных факторов, которые могут быть истолкованы как публичное выражение гражданином общественно-политических, групповых, личных и иных интересов, либо протеста с использованием атрибутики, в том числе белого и красного цвета, указанная вами цветовая гамма может отождествляться с символикой протестного движения и расцениваться как несанкционированное массовое мероприятие, что образует состав административного правонарушения по статье 23.34 КоАП», — сообщается в ответе из райисполкома, который Виктория разместила на своей странице в Facebookпишет tut.by


Женщину такой ответ не удовлетворил. В письме от местных властей не указано, какие «заинтересованные службы» участвовали в рассмотрении ее вопроса, какова их компетенция, не перечислены те самые «факторы, которые могут быть истолкованы как выражение гражданином общественно-политических интересов», не сообщается, на каком основании и в каких случаях бело-красные цвета расцениваются как символика протеста.

Своими претензиями к ответу Пружанского райисполкома она поделилась с Брестским облисполкомом и отправив туда соответствующее обращение.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]