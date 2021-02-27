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В письме от властей сообщается, что «сами по себе предметы в цветовой гамме белого и красного цвета не являются символикой — и законодательством их использование не регламентировано», но есть один нюанс: «При наличии иных факторов, которые могут быть истолкованы как публичное выражение гражданином общественно-политических, групповых, личных и иных интересов, либо протеста с использованием атрибутики, в том числе белого и красного цвета, указанная вами цветовая гамма может отождествляться с символикой протестного движения и расцениваться как несанкционированное массовое мероприятие, что образует состав административного правонарушения по статье 23.34 КоАП», — сообщается в ответе из райисполкома, который Виктория разместила на своей странице в Facebook пишет tut.by









Женщину такой ответ не удовлетворил. В письме от местных властей не указано, какие «заинтересованные службы» участвовали в рассмотрении ее вопроса, какова их компетенция, не перечислены те самые «факторы, которые могут быть истолкованы как выражение гражданином общественно-политических интересов», не сообщается, на каком основании и в каких случаях бело-красные цвета расцениваются как символика протеста.





Своими претензиями к ответу Пружанского райисполкома она поделилась с Брестским облисполкомом и отправив туда соответствующее обращение.