Глава МВД: Угрожали сжечь мою машину, писали разное в подъезде

– Да, я и моя семья подвергались давлению. Была попытка влияния на ребенка в школе. Также угрожали сжечь машину, писали разное в подъезде, на почтовом ящике, оставляли записки и так далее. С этим столкнулись многие милицейские семьи. Мы реагировали очень быстро. Уже примерно в 70% случаев те, кто угрожал, оскорблял, установлены, их действиям дается правовая оценка, – сказал Кубраков sb.by.





Глава МВД добавил:





– Конечно, не скажу, что близкие не обращали внимания на происходящее. Переживали. Но ни жена, ни дети не сказали мне, что боятся.





Александр Лукашенко назначил Ивана Кубракова министром внутренних дел в конце октября прошлого года. Под его руководством МВД удалось жесткими действиями подавить мирные уличные протесты. Например, силовики зачистили «Площадь перемен», куда люди с цветами и свечами пришли отдать дань памяти погибшему Роману Бондаренко.





Кубраков включен в санкционные писки Евросоюза и США за репрессии и запугивания, проводимую милицией после президентских выборов, в частности, за произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами.





Экс-руководителя ГУБОПиК, а ныне заместителя министра внутренних дел Николай Карпенков говорил: «И я скажу, что иногда домой придешь, спишь, а тебе снится голос Кубракова и его команды в эфире».