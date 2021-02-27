Паспорта вакцинации появятся в ЕС к лету





Цифровые сертификаты (паспорта) о вакцинации, позволяющие людям путешествовать по Европе, несмотря на пандемию коронавируса, вероятно, будут доступны до лета. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после виртуальной встречи лидеров ЕС. Потребуется около трех месяцев, чтобы создать техническую основу для таких документов.





Сертификат будет у тех, кто получил вакцину, отрицательный результат ПЦР-теста или у кого уже есть антитела.





По словам Гунтрама Вольфа, директора аналитического центра Bruegel, все должно быть довольно просто. "У нас уже есть паспорта вакцинации, например, от желтой лихорадки. Они используются в качестве доказательства, когда вы путешествуете. Может потребоваться небольшая адаптация этих пропусков, но я уверен, что это не ракетостроение, это что-то очень простое и должно быть осуществимо", – сказал он Euronews.

Южноевропейские страны, зависящие от туризма, такие как Греция и Испания, давно выступают за такие сертификаты. "Люди, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность свободно путешествовать. Это также будет положительным стимулом для поощрения граждан к вакцинации, которая является единственным способом гарантировать возвращение к нормальной жизни", — утверждал премьер Греции в письме Урсуле фон дер Ляйен. В конце января в Греции начали выдавать цифровые сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса. Не дожидаясь одобрения ЕС, Греция решила продемонстрировать на практике, что вакцинные паспорта принесут лишь пользу, и заключила договор с Израилем.





Северные же страны ЕС, такие как Германия, до последнего времени скептически относились к работе такой системы. "Сначала необходимо четко понять, что вакцинированные люди больше не заразны, – заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью, опубликованном в 24 февраля. – Пока количество вакцинированных намного меньше, чем количество ожидающих вакцинации, государство не должно относиться к этим двум группам по-разному".





"То, что есть страны, куда вы можете поехать, только если вам сделали прививку от желтой лихорадки, — это хороший прецедент для будущего вакцинных паспортов, — сказал BBC профессор Ричард Теддер, старший научный сотрудник Имперского колледжа Лондона, специализирующийся на вирусологии. — Вот у меня есть специальная карточка, подтверждающая, что я прошел вакцинацию против желтой лихорадки. Но я понятия не имею, у скольких из тех, кто предъявляет такие же карточки, они настоящие, а не п дельные".

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинцы будут получать паспорта вакцинации, так же, как и граждане Европейского союза.





Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что Организация пока что не намерена рекомендовать к применению "сертификаты об иммунитете" для туристов. В организации не отвергают идею как таковую, отмечая при этом, что в прикладном аспекте она окажется дискриминационной, до тех пор, пока у жителей разных стран – разный уровень доступа к препаратам для вакцинации.