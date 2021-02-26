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«Амаральнасць ва ўсёй красе!» В Гомеле областной суд признал законным увольнение известного историка в Гомеле

Гомельский суд отклонил апелляционную жалобу уволенного историка БелГУТа Евгения Маликова — коллегия в составе трех судей посчитала, что преподаватель был уволен «по закону».


Известного гомельского историка Евгения Маликова, отработавшего 16 лет преподавателем в БелГУТе, уволили в ноябре того года.

Официальная причина — нарушение трудовой дисциплины. Маликова уволили по статье за два выговора, которые были вынесены в течение восьми дней — 11 и 18 ноября. Первый касался поста в соцсетях, второй — за то, что «может оказать негативное влияние на воспитательный процесс со студентами».

Ранее у историка не было вообще ни одной санкции.

Все началось с сентября, когда Евгений Маликов получил 5 суток за участие в акции протеста. В защиту преподавателя тогда вышли студенты.

После своего увольнения, которое преподаватель называет незаконным, он обратился в суд, на решение которого затем подал апелляцию.

Из публикации Маликова на его страничке «ВКонтакте» стало известно, что в апелляции ему отказано.

«Амаральнасць ва ўсёй красе!» — комментирует часовое заседание историк.

«І трэба прызнаць, што ўсе пачутыя мною ў гэтым судзе „аргументы“ прадстаўнікоў БелДУТа на маю апеляцыйную скаргу маюць такі маніпулятыўны характар: што зручна — выпячваем, што не зручна — абыходзім», — дополняет он.

Затем вспоминает знаменитое «иногда не до законов» и завершает мысль: «Вось так і жывем. А да вясны засталося два дні».
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