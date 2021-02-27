Минчане хотели подписать обращение к депутату, а получили штрафы и сутки
25 февраля в открытых дворовых чатах появилась информация о сборе подписей под обращением к депутату Палаты представителей Анне Старовойтовой на улице Нёманской, 42.
Суд Фрунзенского района Минска / TUT.by
Парень, который был на приёме у депутата, пишет ТГ-канал "Весна наблюдает", сообщил, что она сама предложила собрать подписи. Обращение затрагивало следующие вопросы:
1. Открытие границ страны на выезд;
2. Предоставление объективной статистики по COVID-19;
3. Использование мазута на ТЭЦ, из-за которого запах гари в Каменной Горке мешает местным жителям;
4. Наличие "Табакерок" в районе;
5. Благоустройство района.
Поставить подписи пришли около 10 человек. Их всех задержали. Во Фрунзенском РУВД на людей составили протоколы по известной статье 23.34 КоАП, а потом завезли всех в ИВС на Окрестина. Суды над задержанными прошли 26 февраля.
Елену Лобович, инвалида первой группы, оштрафовали на 870 рублей (30 базовых величин). Такой же штраф должна заплатить мать двоих детей 39-летняя Елена Шумейко.
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08:44 27/02/2021
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