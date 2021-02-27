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После прививки от COVID в Швейцарии умерли 16 человек

Средний возраст умерших составляет 86 лет, у большинства из них были серьезные проблемы со здоровьем.


Шестнадцать человек скончались после прививки от коронавирусной инфекции (COVID-19) в Швейцарии, следует из опубликованного отчета местного агентства по терапевтической продукции Swissmedic.

Агентство изучило в общей сложности 364 заявления о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации, пишет Sputnik. Большинство – 199 случаев – были связаны с использованием американской вакцины Pfizer; еще 154 имеют отношение к препарату Moderna, также разработанному в США. Было выявлено 95 серьезных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока.

"В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, в Swissmedic заявили, что нельзя точно утверждать, что смерти были вызваны вакцинацией. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке "позитивного профиля риска и пользы вакцин от COVID-19".

В Швейцарии с начала пандемии 554 932 человека, умер 9 271 пациент. Массовая вакцинация стартовала в стране 23 декабря. Разрешено применение только двух вакцин: Pfizer/BioNTech и Moderna. К настоящему времени сделано 751 009 прививок. При этом 221 259 человек получили обе необходимые дозы вакцины.
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