После прививки от COVID в Швейцарии умерли 16 человек





Шестнадцать человек скончались после прививки от коронавирусной инфекции (COVID-19) в Швейцарии, следует из опубликованного отчета местного агентства по терапевтической продукции Swissmedic.





Агентство изучило в общей сложности 364 заявления о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации, пишет Sputnik. Большинство – 199 случаев – были связаны с использованием американской вакцины Pfizer; еще 154 имеют отношение к препарату Moderna, также разработанному в США. Было выявлено 95 серьезных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока.





"В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания", - отмечается в заявлении.





Вместе с тем, в Swissmedic заявили, что нельзя точно утверждать, что смерти были вызваны вакцинацией. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке "позитивного профиля риска и пользы вакцин от COVID-19".





В Швейцарии с начала пандемии 554 932 человека, умер 9 271 пациент. Массовая вакцинация стартовала в стране 23 декабря. Разрешено применение только двух вакцин: Pfizer/BioNTech и Moderna. К настоящему времени сделано 751 009 прививок. При этом 221 259 человек получили обе необходимые дозы вакцины.



