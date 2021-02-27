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В Нигерии исчезли более 300 школьниц после нападения боевиков

В Нигерии после нападения боевиков 317 учениц школы-интерната штата Замфара пропали без вести. Пока неизвестно, где могут находиться дети.


Об этом сообщает Associated Press.
 
Местная полиция уточняет, что дети пропали после нападения вооруженных людей на среднюю школу для девочек в городе Джангебе.

В настоящее время неизвестно, где могут находиться дети.

17 февраля в Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения одного ученика убили, несколько получили ранения.
РБК
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