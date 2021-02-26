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В Беларуси упростили некоторые строительные нормы, советующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.





Указ № 58 "Об осуществлении строительной деятельности" принят для стимулирования предпринимательской инициативы, сообщает Sputnik со ссылкой на его пресс-службу .





Согласно документу, в Беларуси теперь будет разрешено вводить в эксплуатацию некоторые постройки без согласования с надзорными органами. Таким образом, их письменное заключение о том, что постройка соответствует всем требованиям и нормам безопасности, не потребуется.





Указ распространяется на одноквартирные и блокированные жилые дома (к таким можно отнести таунхаусы) высотой до 7 м. Кроме того, не понадобится согласований при возведении садовых домиков, хозяйственных построек на приусадебных, садовых и дачных участках, зданий и сооружений агроэкотуризма, дорог, линий электроснабжения и связи.





В документе также прописаны нормы резервирования средств для подрядчиков.

"Указ, в частности, предусматривает снижение размера резервирования средств, которые предназначены для исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта", - говорится в сообщении. Теперь резервировать необходимо будет не 1,5% средств, а 0,5%.





Кроме того, подрядчики смогут пользоваться половиной ранее зарезервированных средств, находящихся на специальном счете, на пополнение оборотных средств.





В документе также отмечено, что установлением порядка параллельного проектирования и строительства объектов будет заниматься Совмин страны.















