3 года химии дали за инсталляцию с фото Кочановой и Кубракова
Дениса Заянчевского и Максима Татьянко приговорили к 3 годам «химии» за инсталляцию в виде чучел с фотографиями Натальи Кочановой, министра внутренних дел Ивана Кубракова и омоновца в балаклаве на фоне бело-красно-белого флага.
Дело рассматривал судья Александр Руденко, сообщают правозащитники.
Судья отклонил ходатайство о проведении художественной экспертизы относительно того, является ли инсталляция оскорбительной. Также было отклонено ходатайство о приглашении Кочановой и Кубракова в качестве свидетелей для выяснения, насколько оскорбительна для них данная инсталляция. Ходатайство о приобщении к делу характеристик обвиняемых с места работы, от соседок, из иудейской общины (у Татьянко) удовлетворили.
В ходе прений прокурор запросил для каждого из обвиняемых по три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
26 февраля судья Александр Руденко огласил именно такой приговор, как и запрашивал прокурор. Дениса Заянчевского и Максима Татьянка освободили в зале суда.
19:31 26/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение