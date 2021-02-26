3 года химии дали за инсталляцию с фото Кочановой и Кубракова





Александр Руденко, Дело рассматривал судья сообщают правозащитники.





Судья отклонил ходатайство о проведении художественной экспертизы относительно того, является ли инсталляция оскорбительной. Также было отклонено ходатайство о приглашении Кочановой и Кубракова в качестве свидетелей для выяснения, насколько оскорбительна для них данная инсталляция. Ходатайство о приобщении к делу характеристик обвиняемых с места работы, от соседок, из иудейской общины (у Татьянко) удовлетворили.





В ходе прений прокурор запросил для каждого из обвиняемых по три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.





26 февраля судья Александр Руденко огласил именно такой приговор, как и запрашивал прокурор. Дениса Заянчевского и Максима Татьянка освободили в зале суда.



