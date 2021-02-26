



Пенсионер из Бреста Николай Олиферчик , который победил коронавирус, попросил поставить в городе памятник медработникам. Пожилой мужчина обратился с такой просьбой к одному из депутатов Палаты представителей, пишет СБ Беларусь сегодня.





Николай Николаевич трогательно рассказал о том, как ему и супруге удалось победить COVID-19, как их спасали медики Брестской городской больницы скорой помощи. Особенно он поблагодарил средний медицинский персонал и санитарок . Депутат пообещал, что памятник появится. Правда, не уточнил, на какие средства, где и когда его могут поставить.

Напомним, в Брестской области, по заверениям властей, заболеваемость коронавирусом снижается. Больницы возвращаются к работе по профилю. А глава Бреста и вовсе заявил, что уровень распространения ковида вернулся к показателям начала второй волны.