Переживший коронавирус пенсионер просит поставить памятник медикам в Бресте
Один из депутатов обещал исполнить эту просьбу.
Пенсионер из Бреста Николай Олиферчик , который победил коронавирус, попросил поставить в городе памятник медработникам. Пожилой мужчина обратился с такой просьбой к одному из депутатов Палаты представителей, пишет СБ Беларусь сегодня.
Николай Николаевич трогательно рассказал о том, как ему и супруге удалось победить COVID-19, как их спасали медики Брестской городской больницы скорой помощи. Особенно он поблагодарил средний медицинский персонал и санитарок . Депутат пообещал, что памятник появится. Правда, не уточнил, на какие средства, где и когда его могут поставить.
Напомним, в Брестской области, по заверениям властей, заболеваемость коронавирусом снижается. Больницы возвращаются к работе по профилю. А глава Бреста и вовсе заявил, что уровень распространения ковида вернулся к показателям начала второй волны.
19:25 26/02/2021
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