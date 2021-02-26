+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Переживший коронавирус пенсионер просит поставить памятник медикам в Бресте

Один из депутатов обещал исполнить эту просьбу.


Пенсионер из Бреста Николай Олиферчик , который победил коронавирус, попросил поставить в городе памятник медработникам. Пожилой мужчина обратился с такой просьбой к одному из депутатов Палаты представителей, пишет СБ Беларусь сегодня.

Николай Николаевич трогательно рассказал о том, как ему и супруге удалось победить COVID-19, как их спасали медики Брестской городской больницы скорой помощи. Особенно он поблагодарил средний медицинский персонал и санитарок . Депутат пообещал, что памятник появится. Правда, не уточнил, на какие средства, где и когда его могут поставить.
 
Напомним, в Брестской области, по заверениям властей, заболеваемость коронавирусом снижается. Больницы возвращаются к работе по профилю. А глава Бреста и вовсе заявил, что уровень распространения ковида вернулся к показателям начала второй волны.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]