Олени бродят по улицам Мстиславля. Люди за них переживают

Фото: Денис Костюкевич





Об этом блогеру Денису Костюкевичу рассказали мстиславчане.





Кто-то их жалеет и подкармливает, но находятся и такие, кто стреляет в животных из пневматики лишь за то, пишет mogilev.online, что они к яблоне подошли.









Больше месяца стадо живет на улице Пушкина, а раненная олениха с детенышем ходят по улице Лермонтова.





«Просто олени не читали в местной газете, что для них поставили кормушки на территории „Семигорья“ для того, чтобы отловить и доставить в зоосад», — пишет Денис.





Мстиславская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды только статьей в газете «помогла» оленям. Наступает весна. Животным грозит опасность: их могут ранить или покалечить, когда они полезут на засеянные огороды. Жители Мстиславля снова обращаются в инспекцию:





«Уважаемая Мстиславская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Просим Вас помощь оленям найти достойное место жительства и перевезти их туда, так как с наступлением весны животным грозит опасность. Сообщаем место нахождения оленей: улица Лермонтова и улица Пушкина. С уважением, жители города, которым не безразлична судьба животных, оставленных на произвол судьбы».





Фото: Денис Костюкевич



