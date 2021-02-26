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Китайцы начали выпускать аналог Tesla и продают его по цене $4500

Бюджетный электромобиль Hong Guang Mini EV уже активно продается в Китае.

Фото BBC

Автомобиль — результат совместной работы китайской государственной компании SAIC Motor, крупнейшего в стране производителя автомобилей, и гиганта американской автомобильной индустрии General Motors (GM).

В январе жители Китая покупали Hong Guang Mini EV вдвое чаще, чем Tesla.

Эксперты говорят, что Hong Guang Mini EV намного хуже американского конкурента, если говорить о возможностях его аккумулятора и динамике разгона, но электромобиль обрел популярность благодаря низкой цене и удобству в пользовании. Максимальная скорость его базовой модели — 100 километров в час, а в салоне автомобиля едва хватит места для четверых пассажиров, пишет НН со ссылкой на ВВС.

Шон Рейн, руководитель маркетинговой компании China Market Research Group, поясняет, что китайское правительство серьезно относится к проблеме загрязнения окружающей среды и планирует сделать страну мировым лидером в сфере электромобилей.

Чтобы сделать Hong Guang Mini EV еще более популярными, китайское правительство предлагает бесплатные и гарантированные номерные знаки. Дело в том, что во многих китайских городах нужно месяцами или даже годами ждать возможности приобрести номерной знак для автомобиля с бензиновым двигателем.

Аналитики объясняют, что в Китае работает много производителей маленьких и дешевых электромобилей. Однако они не могут развивать высокую скорость. Поэтому эти машины не пользуются такой большой популярностью. Автомобили Hong Guang Mini EV — первый случай, когда крупная компания предложила покупателям автомобиль более высокого уровня.
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