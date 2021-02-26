Солнечная активность будет осложнять жизнь метеозависимым весь март





Первая буря ожидается уже 1 марта. Затем они прогнозируются на 18 и 19 числа, сообщают эксперты. Помимо этого, пишет Interfax.by, ощутимыми возбуждениями магнитосферы отметятся 2, 6, 12, 13, 15 и 20 марта.

Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу.





Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.





Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.