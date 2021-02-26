Помните военкома Кривоносова, который получил от Лукашенко «заряд энергии»? Теперь он получил и медаль
Государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ Лукашенко подписал 26 февраля.
Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, сообщает Наша Нива.
Напомним, Кривоносов ранее стал героем интернет-мемов. В последние минуты «Всебелорусского собрания» 12 февраля в Минске Андрей Кривоносов решил пожать руку Лукашенко в надежде получить «заряд энергии и решимости».
Позже появилось видео, где Кривоносов передает «заряд энергии и решимости» военным. Впоследствии эстафета пожимания руки была принята управлением внутренних дел Гомельского облисполкома.
17:59 26/02/2021
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