



Андрей Кривоносов, Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден военный комиссар Гомельской области сообщает Наша Нива.





Напомним, Кривоносов ранее стал героем интернет-мемов. В последние минуты «Всебелорусского собрания» 12 февраля в Минске Андрей Кривоносов решил пожать руку Лукашенко в надежде получить «заряд энергии и решимости».





Позже появилось видео, где Кривоносов передает «заряд энергии и решимости» военным. Впоследствии эстафета пожимания руки была принята управлением внутренних дел Гомельского облисполкома.