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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Помните военкома Кривоносова, который получил от Лукашенко «заряд энергии»? Теперь он получил и медаль

Государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ Лукашенко подписал 26 февраля.


Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносовсообщает Наша Нива.

Напомним, Кривоносов ранее стал героем интернет-мемов. В последние минуты «Всебелорусского собрания» 12 февраля в Минске Андрей Кривоносов решил пожать руку Лукашенко в надежде получить «заряд энергии и решимости».

Позже появилось видео, где Кривоносов передает «заряд энергии и решимости» военным. Впоследствии эстафета пожимания руки была принята управлением внутренних дел Гомельского облисполкома.
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