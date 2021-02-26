Рискнете привиться? В Беларуси запускают производство вакцины "Спутник V"
Министр здравоохранения объявил о начале производства в Беларуси российской вакцины от коронавируса. Ее будут делать на базе «Белмедпрепаратов».
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), АО «Генериум» и крупнейшее фармацевтическое предприятие Республики Беларусь РУП «Белмедпрепараты» запускают производство первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V». "Это хороший старт нашего научно-медицинского взаимодействия", - сообщил министр.
17:44 26/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение