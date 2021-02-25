+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В этих российских приправах обнаружили кишечную палочку. Посмотрите, может, у вас дома такая

Брестская областная инспекция Госстандарта выявила небезопасные приправы и специи импортного производства
1 из 3
Чаще всего нарушения по безопасности встречаются именно в приправах и специях без которых трудно представить современную кулинарию. 

Так Пинским отделом государственного надзора Брестской областной инспекции Госстандарта в торговой сети Лунинецкого района выявлены приправы и специи, содержащие бактерии группы кишечной палочки. 

По результатам проверки продажа опасной продукции запрещена, импортерам направлены предписания об ее изъятии из обращения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]