В этих российских приправах обнаружили кишечную палочку. Посмотрите, может, у вас дома такая
Брестская областная инспекция Госстандарта выявила небезопасные приправы и специи импортного производства
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Чаще всего нарушения по безопасности встречаются именно в приправах и специях без которых трудно представить современную кулинарию.
Так Пинским отделом государственного надзора Брестской областной инспекции Госстандарта в торговой сети Лунинецкого района выявлены приправы и специи, содержащие бактерии группы кишечной палочки.
По результатам проверки продажа опасной продукции запрещена, импортерам направлены предписания об ее изъятии из обращения.
13:34 26/02/2021
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