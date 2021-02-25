Чаще всего нарушения по безопасности встречаются именно в приправах и специях без которых трудно представить современную кулинарию.





Так Пинским отделом государственного надзора Брестской областной инспекции Госстандарта в торговой сети Лунинецкого района выявлены приправы и специи, содержащие бактерии группы кишечной палочки.





По результатам проверки продажа опасной продукции запрещена, импортерам направлены предписания об ее изъятии из обращения.



