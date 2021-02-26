Об этом говорится в информационной записке, которую получили представители ООН от белорусских властей. Данные озвучила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека с докладом по Беларуси, передает TUT.BY





"Информационная записка правительства в связи с нашим докладом, которую мы получили 10 февраля, говорит о том, что «органы предварительного расследования получили 4644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли несанкционированные протесты».





Однако там же говорится, что 1050 этих жалоб было отклонено. Также там не дается информация о том, в отношении скольких представителей сил безопасности были проведены расследования или выдвинуты обвинения в чрезмерном применении силы.





По информации из других источников, мы пришли к выводу, что ни одна из жалоб не привела к открытию уголовного дела", — заявила Бачелет.





Верховный комиссар подчеркнула, что ситуация в Беларуси только ухудшается: правительство по-прежнему разгоняет протесты. Также в ООН обеспокоены законодательными поправками, которые сейчас готовятся, для того чтобы обеспечить более суровые наказания за участие в мирных протестах





"Я встревожена ростом числа нападений на журналистов, правозащитников как в индивидуальном порядке, так и на организации. На прошлой неделе прошли обыски в Белорусской ассоциации журналистов и правозащитном центре «Весна» в связи с уголовными расследованиями массовых беспорядков", — сказала комиссар.





Бачелет призвала власти страны соблюдать «все правозащитные обязательства». Она заявила, что все задержанные за мирное осуществление своих прав должны быть освобождены.





"Эффективное, заслуживающее доверия, тщательное расследование должно быть проведено по всем случаям серьезных нарушений прав человека, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Необходимо незамедлительно прекратить политику запугивания и нападок на гражданское общество и журналистов", — подчеркнула представитель ООН.





В то время, как по 4644 жалобам избитых и покалеченных беларусов не было заведено НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА, против мирно протестующих граждан власти завели уже более 2300 дел "экстремистской направленности", о чем накануне сообщил глава СК Носкевич.