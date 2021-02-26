



Рабочие разобрали кирпичный постамент и увезли статую.





Это был последний в Испании памятник Франко и, как заметила член ассамблеи Елена Фернандес Тревино, последний в Европе монумент какому-либо диктатору в общественном пространстве.





Депутаты от правой партии Vox голосовали против демонтажа, заявляя, что Франко увековечили в Мелилье не как правителя Испании, а как командующего испанскими войсками, одержавшими в 1926 году победу над берберским эмиратом Риф.





Памятник был воздвигнут в 1978 году - спустя три года после кончины Франко.





Путь Франко

После Рифской войны Франко в возрасте 33 лет стал самым молодым генералом в современной истории Испании. После прихода к власти в 1936 году Народного фронта в составе социалистов, промосковских коммунистов, троцкистов, анархистов и левых либералов он возглавил мятеж военных, за которым последовала трехлетняя гражданская война.





Противников называли соответственно республиканцами и националистами. Первым помогал СССР, вторым - Германия и Италия. Западные демократии придерживались нейтралитета.





Жертвами гражданской войны и репрессий по обе стороны фронта стали около 450 тысяч человек, порядка 600 тысяч эмигрировали.





После вступления в Мадрид 28 марта 1939 года Франко провозгласил себя "каудильо испанской нации", что соответствовало русскому "вождь" и немецкому "фюрер", и генералиссимусом. Он правил авторитарными методами до своей смерти в 1975 году, ему было 82 года.





В стране отсутствовала свобода слова и политической деятельности, образование строилось на основе национал-патриотических и консервативных ценностей.





Историческая память

После ухода Франко в Испании утвердились демократия и парламентская монархия.





В конце 1950-х годов в горной местности в 58 км от Мадрида, получившей название Долина павших, были перезахоронены 33700 погибших в гражданской войне с обеих сторон, и построен мемориальный комплекс, увенчанный 150-метровым крестом.





Грандиозный мемориал создавался почти 20 лет, частично руками политзаключенных, которым за добровольное согласие участвовать в его возведении снижали срок.





Там же впоследствии упокоился и сам Франко.





24 октября 2019 года по инициативе правительства социалистов останки каудильо были перенесены на муниципальное кладбище в Мадриде и захоронены рядом с его женой.





В 2007 году в Испании вступил в силу закон "Об исторической памяти", согласно которому из публичного пространства были постепенно убраны многие символы франкизма.





Мелилья с населением 85 тысяч человек и другой аналогичный эксклав, Сеута, являются испанскими поселениями с XIV века. Это единственные географические точки, где ЕС граничит по суше с Африкой.