Новые кодексы, сигареты и щука: что изменится с 1 марта?

Главное из новшеств грядущего месяца – обновленные административные кодексы КоАП и ПИКоАП. Среди заметных реформ – введение ответственности за использование незарегистрированной символики и увеличение штрафа за нарушения, связанные с массовыми мероприятиями.





Что еще нового в кодексах?

В новой редакции КоАП установлен минимальный размер штрафа для физлиц – 0,1 базовой величины, для ИП – 2, для юрлиц он составит 5 (базовая величина в стране с 1 января 2021 года составляет 29 рублей).





За использование незарегистрированной символики, например, вывешенный на балконе флаг, теперь по новому кодексу можно будет получить штраф до 580 рублей для физического лица (около 220 долларов по курсу Нацбанка) и до 1740 рублей (около 668 долларов) – для юридического.





Для участников митинга, пикетирования или шествия, а также за публичные призывы к этим действиям штраф может составить до 100 базовых величин. Наказать могут также общественными работами или административным арестом (до этого – предупреждение или штраф до 30 базовых величин или административный арест).





За неповиновение должностному лицу при исполнении им должностных обязанностей наказание может составить от двух до 100 базовых величин (ранее – от двух до 50).





Больше штрафы стали за блокировку транспортных средств или создание препятствий, появилась статья за использование звуковых сигналов в месте массовых мероприятий. За это можно получить штраф до 10 базовых величин, при этом возможно лишение прав сроком на год.





За распространение, изготовление, хранение и перевозку информационной продукции, в которой содержатся призывы к экстремистской деятельности, можно получить от 20 до 200 базовых величин.





Ужесточаются наказания и за "пьяные" ДТП. Вдвое усилена ответственность за нетрезвую езду: штраф составит 200 базовых величин (около 2300 долларов) с лишением прав на 5 лет (до этого лишали на 3 года).





В кодексе будет и глава в отношении несовершеннолетних. В этом плане есть некоторые послабления. По сути, если раньше административные правонарушения, совершенные гражданином до 18 лет, могли разрушить его будущую карьеру (поступление на юрфак, в Академию МВД и некоторые роды войск было невозможно), то теперь закон будет позволять это сделать.





И снова сигареты…

Курить опять станет дороже, поскольку цены на сигареты некоторых марок увеличатся на 3–5 копеек, а максимальное повышение и вовсе составит 10 копеек. Так, например, подорожают несколькие виды "Короны", "Форт" и Monte Carl На 10 копеек увеличится цена на некоторые сигареты марок Kent, Vogue, Winston, Sobranie, LD Club Lounge, L&M, Marlboro, Parliament и Dunhill.





Под запретом – щука

По всей Беларуси, кроме Витебской области, запрет на вылов щуки начинает действовать с первого дня весны и по 15 апреля. В северном регионе хищную рыбу запретят ловить чуть позже – с 9 марта и по 25 апреля. Ограничения связаны с нерестом.





Инспекторы охраны животного и растительного мира будут ежесуточно проводить рейды по белорусским водоемам. За каждую незаконно добытую особь – штраф 9 базовых (261 рубль). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин – по ст. 16.25 нового КоАП, который вступит в силу с 1 марта. При особе крупном улове может наступить и уголовная ответственность.





Полетим в Ашхабад?

Самолеты "Белавиа" не летают из Минска в Ашхабад и обратно с марта 2020 года, причина – отсутствие разрешения со стороны властей Туркменистана в связи с коронавирусом. Нет рейсов и других авиакомпаний. В январе белорусская авиакомпания отложила выполнение рейсов до 1 марта.





Что менялось год назад в марте?

С 1 марта 2020 года непросто, как и сейчас, было курильщикам: импортеры и производители сигарет повысили цены от 2 до 15 копеек. Также год назад стало дороже учиться в некоторых белорусских университетах: в БГУ и БГЭУ – цены были увеличены на 12%. Вплоть до начала марта прошлого года действовало ограничение на цену для сахара – как импортного, так и белорусского производства. Никто не мог его продавать дешевле, чем за 1,5 рубля.



