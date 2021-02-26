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Байден объявил режим бедствия в Оклахоме

Дополнительное федеральное финансирование полагается жителям и малым предприятиям 16 округов штата.

Президент США Джо Байден утвердил декларацию о масштабном бедствии в штате Оклахома из-за суровой зимней погоды и одобрил запрос на выделение для жителей дополнительного финансирования, сообщает в четверг, 25 февраля, американское издание The Hill.

Дополнительные выплаты получат жители и малые предприятия в 16 округах штата. Как пишет СМИ, помощь, вероятно, будет покрывать оплату временного и ремонт постоянного жилья, а также льготные займы на покрытие расходов, связанных с имуществом.

Более того, в соответствии с принятой декларацией о бедствии, все муниципалитеты и округа Оклахомы получат государственную помощь на «ремонт инфраструктуры и на другие затраты, связанные с реагированием на зимнюю непогоду».

Издание The Hill напоминает, что Байден к настоящему времени одобрил декларацию о крупном бедствии в Техасе, Оклахоме, а также в Луизиане.

Все три штата пострадали от рекордного мороза, в результате чего миллионы людей остались без электричества и воды.

Напомним, семья из американского штата Техас подала иск в суд на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний Техаса ERCOT из-за замерзшего насмерть ребенка, пишет telegraf.by
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